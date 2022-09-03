順利邨、彩雲邨及利安邨等五區11屋邨污水呈陽性　29.5萬人要快測

本港新冠疫情持續，本地確診個案今日（3日）升穿一萬宗。政府表示，沙田、黃大仙、觀塘和南區合共五區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，涉及11條公共屋鄒，包括馬鞍山欣安邨、香港仔田灣邨等。



政府將會陸續向當區居民、清潔工和物業管理員派發合共約29.5萬個快速測試套裝，供他們自行檢測。



▼9月3日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



為應對新冠疫情，政府在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，新增受影響地區如下：

．沙田區 — 欣安邨及利安邨

．黃大仙區 — 彩輝邨、彩雲（一）邨及彩雲（二）邨

．觀塘區 — 翠屏（南）邨、順利邨、廣田邨及啟田邨

．南區 — 田灣邨

．屯門區 — 寶田邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。