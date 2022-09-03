牙醫荒｜衞生署9.5凌晨起推初步登記　荃灣、堅尼地城等4診所先行

疫情下，基層醫療服務受阻，甚至出現病人通宵排隊「等剝牙」人龍，事件引起社會關注。社區組織協會（SoCO）及香港老人權益聯盟去年8月的調查更發現，46%基層長者曾出現牙痛影響睡眠。

衞生署今日（3日）表示，下周一（5日）起，將於堅尼地城、荃灣、屯門仁愛及元朗，合共4間牙科診所推行「初步登記」安排，合資格市民可於診所提供服務當日的午夜12時起，初步登記和核實病人個人資料，病人早上才須於原定派籌時間返回診所正式取籌和進行登記，以避免通宵排隊的情況。當登記人數已達到街症服務的派籌名額上限，職員便會停止為輪候市民進行初步登記。



衞生署將下周一（5日）起，將於堅尼地城、荃灣、屯門仁愛、元朗，合共4間牙科診所推行「初步登記」安排（資料圖片）

新安排避免求診者通宵排隊

衞生署表示，早前已於堅尼地城社區綜合大樓牙科診所、荃灣牙科診所及元朗政府合署牙科診所，合共三間診所開展「初步登記」安排，認為效果理想，將於下周一起在上述三間診所外，會再於屯門的仁愛牙科診所正式落實有關安排。4間牙科診所會於提供牙科街症服務當天凌晨12時開始，為輪候人士初步登記個人資料及核對身份證明文件正本。

9月5日提供「初步登記」牙科診所：



．堅尼地城社區綜合大樓牙科診所

．荃灣牙科診所

．仁愛牙科診所

．元朗政府合署牙科診所



當局提醒每人只可登記一次，而當登記人數已達到街症服務的派籌名額上限，職員便會停止為輪候市民進行初步登記。完成初步登記人士無需繼續輪候，可即時離開診所，並於當天上午原定派籌時間，返回相關診所正式取籌及進行登記。

「初步登記」安排將於9月15日擴展至九龍城牙科診所。（資料圖片）

9月中再多兩間九龍區牙科診所設「初步登記」安排

「初步登記」安排將於9月14日和9月15日擴展至兩間位於九龍區的診所將，包括：

．觀塘牙科診所

．九龍城牙科診所

當局指，已於診所當眼處張貼通告說明新安排詳細流程。相關牙科街症服務診所的地址及服務時間，市民可到當局的網頁查閱牙科街症服務診所的地址及服務時間。

未來將擴展至餘下3間市區牙科診所

衞生署又稱，會繼續積極檢視如何進一步改善牙科街症服務的運作，並會因應人手安排及診所實際運作情況，將初步登記安排擴展至餘下三間位於市區的牙科診所。

衞生署轄下的牙科診所主要是負責履行政府在僱用公務員合約上，訂明給予公務員／退休公務員及其合資格家屬牙科醫療福利的聘用條款，因此所提供的牙科服務對象主要為公務員／退休公務員及其合資格家屬。

現時，本港一般的牙科護理服務主要由私營界別和非政府機構提供。衞生署透過轄下其中11間政府牙科診所騰出特定時段為市民提供牙科街症，免費提供緊急牙科服務（其中的牙科街症服務包括治理急性牙患、處方藥物止痛、治理口腔膿腫和脫牙）。