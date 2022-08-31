熱愛運動25歲女患罕見牙骨癌　老師夢暫剎停　手術後曾靠拐杖行路

「日日喺屋企喊，點解咁後生會揀中我？」夢想成為體育及數學老師、正值花季之年的陳芷晴，去年突確診罹患罕見的牙骨癌，當時正就讀教師文憑課程的她被迫中斷學業，接受癌症治療。手術後更曾一度難以説話，「講嘢用盡力嘅時候，可能只聽到好細嘅聲音。」



手術後她更一度需要以拐杖輔助步行，縱然受到病魔折騰，但她沒有放棄追夢，康復期間不斷努力鍛煉自己，每日堅持抽時間做簡單運動，僅鍛練半個月便無需靠拐杖步行。她更報名參加以里數計算的大學跑步比賽，「慢慢行，行行下發現跑到步，越跑越快」，最後更一舉奪得冠軍。患癌無阻芷晴的追夢步伐，直言待身體得到充分休息後，定會繼續朝教師道路邁進。



陳芷晴治療後回到小學母校進行實習，任教體育及數學科。（受訪者提供）

疼痛未止 多次求醫未發現病因

現年25歲的芷晴，於2021年2月確診牙骨癌。在此之前，癌症早在2019年已初見端倪，她睡覺時曾飽受牙神經線痛困擾，於是先後多次向中醫、牙醫求診，儘管曾接受物理治療及針灸治療等，情況亦沒有好轉。照頸椎X光也沒有發現病因，醫生最後為其處方止痛藥，「食完止痛藥真係無痛，但係一唔食又痛返。」後來痛楚越發頻密，一日曾服食六顆止痛藥亦未能完全止痛。

夢想成為體育及數學老師、正值花季之年的陳芷晴於去年確診罹患牙骨癌。（受訪者提供）

直至2020年初，芷晴半夜痛楚難耐，被送往急症室治療，惟仍無法得知痛楚的來源。她之後被轉介到菲臘牙科求診，當時被判定為腫瘤的可能性高，後續再進行正電子掃描（Pet scan）、電腦斷層掃描檢查（CT scan）及切片化驗，才被確診為牙骨癌。

當時絕對接受唔到，過去一年搵咁多醫生，但係無一個醫生話到畀我聽（病因），仲話無事好少事，可能係其他壓力或身體各種原因。 陳芷晴

其時芷晴正就讀學位教師教育文憑，只差半年便可畢業成為體育及數學老師，「以為踏入人生社會大學，（結果）打亂曬我啲計畫，好徬徨。」2021年3月，她需進行一個大型手術，其中一個更是長達5小時的手術。她曾向醫生表示希望推遲手術，以完成餘下數月的課程，惟醫生指惡性腫瘤持續擴大，因此急需進行手術。她無奈申請延遲一年學業。

日日喺屋企喊，點解咁後生會揀中我？屋企人見到我咁樣都好無助，無辦法幫到我。 陳芷晴

完成手術出院後，芷晴由於拔除氣候後，每次説話「要搵手撳住，唔撳住講唔到嘢，講嘢用盡力嘅時候，可能只聽到好細嘅聲音。」加上手術削去其牙骨，下唇被切除神經線，以致其發音完全改變，更難以發出S、V等咬唇音，只能靠用電話打字及身體語言與家人溝通。

手術後疫下檢測難度高

手術的後遺症更讓她容易變得口乾喉嚨痛，「因為同covid症狀好似，成日都會自己做test。」平時自我快測尚可應付，惟核酸檢測對她來説，對她來説苦不堪言。她憶述一次大廈強檢的經歷，當時她已對在場人員表明自己口腔曾做過手術，有不少傷口，但「都係照撩入去，好唔舒服同好痛」。

從靠拐杖步行到步行里數比賽冠軍

芷晴當時亦需以拐杖輔助步行，但她堅持鍛煉自己，運用家中的瑜伽墊及運動器材，早午晚抽時間進行簡單運動，僅鍛練半個月便無需靠拐杖步行。惟一波未平一波又起，她需繼續接受30次電療及兩次化療。她憶述，當時身體極度虛弱，副作用頻生，「成個口爛晒，飲水都好似玻璃咁。成日都嘔，都有時會頭暈。」但她仍繼續堅持運動，後來更報名參加為期一個月、以手機計算里數的大學跑步比賽，更奪得冠軍。

（比賽）開頭每日行兩個鐘，原來行咗半個月後我發現我真係可以跑到步。好搞笑就係原來因為其他人唔係咁得閒，我就太得閒，count里數嘅時候最尾攞到冠軍。 陳芷晴

實習經歷堅定為師之路

談及成為老師的夢想，原來芷晴受中學老師一言啟發：「你性格都好啱做老師，試下先，唔係個個人都要能力同潛質做老師。」令原本大學修讀運動科學的運動少女，決定進攻教師行業。

談及成為老師的夢想，原來陳芷晴受中學老師一言啟發：「你性格都好啱做老師，試下先，唔係個個人都要能力同潛質做老師」。（受訪者提供）

因治療延遲學業一年後，芷晴決定重返校園。復課前，她報讀攀石一級教練課程、照顧特殊教育需要及少數族裔學生課程等，以增值及裝備自我。隨後回到小學母校進行實習，負責任教體育及數學科。當時她每日由早上7時開始工作，下午4時30分放工，惟經常需要用額外時間備課，而且班上亦有不少SEN（特殊教育需要）學生，坦言「要教唔容易」。

即使感身心疲憊，芷晴仍利用課後或小息時間協助SEN學生，不斷上網搜尋教學資源，舉辦不同學習活動，希望學生能夠明白道理。在實習的最後一天，她收到學生們繪畫的感謝卡，「多謝我好努力教佢哋，我嘅付出係值得。」此次經歷讓她更加堅定踏上為師之路。

現時已踏入康復階段，正等待進行植牙手術。她直言「一定會做番老師」，不過若長遠身體難以承受，亦會選擇退而求其次，在癌症關護等機構發展，幫助其他癌症病人。

牙骨癌是頭頸癌的其中一種，屬於罕見的癌症。頭頸癌泛指生長在頭頸部位的癌症，包括口腔、喉部、咽部、鼻咽、口咽、下咽、鼻腔和鼻竇及唾液腺等部位。頭頸癌常見的病徵有頭痛、咀嚼或吞嚥時感疼痛、口腔或頸部有腫塊、鼻或嘴位置出血，甚或咳血、持續的鼻竇炎及鼻塞等。