凱匯及半島豪庭33人違強檢令　14人遭票控　庫房「進賬」14萬元

疫情持續，創新科技及工業局及轄下部門今日（4日）聯同觀塘警區和衞生署在觀塘凱匯第3座進行執法行動，查核受檢人士的檢測證明，282名受檢人士中有15人未有遵從強制檢測公告，向其中10人發出了1萬元定額罰款通知書。



庫務署今早亦聯同九龍城警區和衞生署，在紅磡半島豪庭1座查核受檢人士，共檢查了約342名受檢人，18人未有遵從強制檢測公告，向其中4人發出了1萬元定額罰款通知書。即今日上午兩個行動合共有14萬元「進賬」庫房。



政府派員於觀塘凱匯第3座的出入口查核受檢人士的檢測證明，向其中10人發出了10,000元定額罰款通知書。（資料圖片）

觀塘凱匯第3座15人違強檢 十人各罰1萬元

觀塘凱匯第3座早前被納入強制檢測公告，政府上午約7時半，派員於到出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。

行動中檢查了282名受檢人士，有15人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中10人發出了10,000元定額罰款通知書。

紅磡半島豪庭。（資料圖片）

紅磡半島豪庭1座18人違強檢 四人各罰1萬元

另外，庫務署今早聯同九龍城警區和衞生署，在紅磡半島豪庭1座的出入口查核受檢人士的檢測證明，共檢查了約342名受檢人士，18人被發現未有遵從強制檢測公告，政府亦向其中四人發出了1萬元定額罰款通知書。

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政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款1萬元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（5萬元）及監禁6個月。