確診大廈︱增4490幢　涉帝庭園、寶翠園、名城等　多間酒店亦上榜

政府今晚（3日）更新確診大廈名單資料庫，共有13,600幢大廈上榜，4,490幢為新增大廈，18區中以沙田區新增490幢最多，其次觀塘區新增392幢，元朗則新增372幢，另外東區及九龍城亦新增超過300幢。



今日新上榜大廈中包括不少豪宅，例如帝庭園6及7座、Cloudridge D座、Gough Hill Residences、Imperial Kennedy、寶翠園1、2、3、6座、Ocean One、Peninsula East 1及2座等。



根據今日確診大廈名單，名單上共有13,600幢大廈，4,490幢為新上榜。中西區的上榜大廈當中，包括了Cloudridge D座、Gough Hill Residences、Imperial Kennedy、承德山莊1座、泓都1座、帝后華庭1及2座、眀徳山、崑廬、豫苑1座、寶翠園1、2、3、6座等。

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而18區當中，以沙田區新增最多，有490幢，包括天宇海1A座及7B座等共8幢大廈、名城1期1座及3期5座等共8幢大廈、沙田第一城10及11座等共22幢大廈、玖瓏山天瓏閣1及2座、迎海1、3、5座、帝堡城1、2、3、5、7、8座、海典居8座、嵐岸1、3、6座等。

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另外，觀塘區亦增392幢，新增大廈當中包括Ocean One、Peninsula East 1及2座、天星樓、秀茂坪邨秀安樓及秀和樓等共14幢大廈、油麗邨仁麗樓及秀麗樓等共12幢大廈、淘大花園B及C座等共8幢大廈、德福花園B1及D座等共14幢大廈等。

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元朗區則新增372幢，包括Grand Yoho 2、3、9座、Wetland Seasons Park 17、22、23座、Yoho Town 1、5、6、7、8座、尚悅7、8、11、13座、溱柏3、5、7、8、9、10座、曉門、綠庭園17座等。

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新增確診大廈當中，包括了55幢政府或紀律部隊宿舍及11幢酒店，新增紀律部隊宿舍包括順利紀律部隊宿舍1至5及7座、柴灣已婚警察宿舍1及2座等；新增酒店包括文華東方酒店、港島香格里拉大酒店、帝逸酒店、麗豪酒店、香港喜來登酒店及海景嘉福酒店等。