疫情｜高永文反對「躺平」提早鬆綁　不點名批評專家學者製造恐慌

本港疫情反彈，行政會議成員、前食物及衞生局局長高永文今日（4日）指出，嚴重及危殆病人過去一個月內已上升三倍，認為不能漠視本港確診趨勢，反對採取「躺平」，拒絕「放手由佢爆一爆」，強調疫情「流感化」屬言之尚早，亦不贊成提早解除防疫措施。



高永文又不點名批評部份醫學專家及學者，主張放寬社交距離措施、可等待新疫苗才椄種、及疫苗對人體影響等意見，指摘相關言論造成恐慌，提醒「愈有權威專家，要明白講一樣嘢出嚟係乜嘢用意。」



曾為食物及衞生局局長高永文在會上發言時，主要向韓正講解香港在新型肺炎的抗疫經驗。

高永文在商台《政好星期天》表示，本港嚴重及危殆病人，在一個月內增加兩至三倍，醫管局及私家醫院服務受影響，他指有一派人重視社會運作及復常遠景，認為眼前確診數字並不重要，甚至覺得染疫可提高保護水平，只要接種率夠高就可以仿傚西方國家。

指疫情「流感化」言之過早

不過，他強調：「躺平係咪成功呢？ 即使穩定咗，但過去兩、三年傷亡慘重，付出代價，部份國家仍然反覆。」他稱，認同要回復正常生活及經濟活動，但不能假設任由新冠病毒爆變會變成流感，認為「流感化」是言之過早，「唔可以放手由佢爆一爆」，亦不贊成提早解除防疫措施。

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「愈有權威專家，要明白講一樣嘢，講出嚟係乜嘢用意」

高永文又對個別專家及學者言論有意見，他指有人主張放鬆防疫措施，會令公眾以為毋須打針，反對有專家稱可等待有新疫苗面世才接種，不滿有權威大學過份指出疫苗對人體影響而成恐慌，「愈有權威專家，要明白講一樣嘢，講出嚟係乜嘢用意。」

政府將公布調低疫苗疫通行證適用年齡，高永文指支持政府推動幼童打針，相信會考慮不同方法便利市民。就政府研究「逆向隔離」，他相信有機會做到，但措施離只是幫助部份北上人士，未必對旅遊業有幫助。

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組織大灣區醫療考察團 料11月底考察內地

就推動香港融入大灣區，高永文希望香港醫療體系可以提升區內醫療質素，他已與醫療專家、學者及醫療集團組成大灣區醫療考察團，預計走訪澳門、橫琴、珠海、中山、南沙、深圳等，暫定11月底出發。

他又指，疫情下可見內地醫學領域的強項，惟部份醫療同業因不認識及沒有接觸內地，存有誤解，但內地動員援港、短時間建設設施、加強檢疫能力，及中西醫合作等，「充份令人睇到醫護嘅專業精神，同香港血濃於水」，希有機會讓同業有正確看法。