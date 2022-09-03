強制檢測｜增63幢沙田重災　涉穗禾苑、海堤灣畔、峻瀅II及領凱等

香港疫情升溫，醫務衞生局今日（3日）晚上發出新一份強制檢測公告，再有63幢住宅大廈上榜，當中56幢曾有多名住戶染疫，沙田區重災，佔11幢，包括穗禾苑、石門濱景花園、沙角邨、馬鞍山銀湖．天峰等。將軍澳亦有8幢上榜，涉及日出康城領凱、峻瀅和寶林新都城等。



當局指，任何人在8月28日至今日曾身處上榜大廈超過兩小時，須於下周日和周一（4至5日）進行核酸檢測。



▼9月3日強制檢測公告▼



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沙田11幢上榜 包括穗禾苑慶宏閣、馬鞍山銀湖．天峰等

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有56幢大廈須強制檢測，沙田共有11幢住宅大樓上榜，是18區中最重災，涉及穗禾苑慶宏閣、碩門邨瑞碩樓、石門濱景花園5座、沙角邨銀鷗樓B座、海泓閣、大圍美田邨美秀樓、美松苑康松閣、景田苑文心閣、馬鞍山銀湖．天峰1座、錦泰苑錦興閣和恆安邨恆海樓。

西貢區8廈全在將軍澳 包括日出康城領凱9座及叠翠軒3座

西貢區有8幢上榜排第二，包括日出康城領凱9座、寶林新都城第1期3座、將軍澳厚德邨德康樓、寶盈花園1座、彩明苑彩榮閣、峻瀅II第1座、厚德邨德澤樓和叠翠軒3座。

▼9月3日部份強檢大廈▼



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其他上榜屋苑包括，位於筲箕灣的愛蝶灣5座、紅磡海濱南岸5和7座、荔景紀律部隊宿舍2座、荃灣海濱花園海雲閣、新屯門中心2和8座及屯門御半山2A及2B座。

7廈污水陽性上榜 包括海堤灣畔5座、藍天海岸1至3座

另外，東涌、粉嶺和東區共有7幢大廈因污水檢測呈陽性上榜，包括東涌海堤灣畔5座、藍天海岸1至3座、筲箕灣愛東邨愛平樓，以及粉嶺祥華邨祥順樓和祥景樓。

強制檢測公告名單

陽性檢測個案曾到訪的地點︰

南區：

．鴨脷洲邨利澤樓C2座



東區：

．筲箕灣愛蝶灣 5 座



深水埗：

．石硤尾石硤尾邨美禧樓



九龍城：

．紅磡海濱南岸 5 座



．紅磡海濱南岸 7 座



．啟晴邨悅晴樓



．德朗邨德琦樓



．何文田常樂街 3 號冠熹苑



黃大仙：

．鑽石山鳳禮苑鳳欣閣



．鑽石山宏景花園 2 座



觀塘：

．安泰邨豐泰樓



．秀茂坪寶達邨達怡樓



．牛頭角彩德邨彩義樓



．藍田興田邨彩田樓



．藍田啟田邨啟信樓



．油塘鯉魚門邨鯉生樓



葵青：

．葵馥苑樂葵閣



．荔景紀律部隊宿舍 2 座



．荔欣苑荔林閣



．青衣偉景花園 4 座



．青衣長宏邨宏勇樓



．青衣長康邨康祥樓



荃灣：

．海濱花園海雲閣



．麗城花園 3 期 6 座



屯門：

．友愛邨愛禮樓



．新屯門中心 2 座



．新屯門中心 8 座



．御半山 2A 及 2B 座



．良景邨良英樓



．兆麟苑詠麟閣



元朗：

．天水圍嘉湖山莊賞湖居 2 座



．天水圍天盛苑盛坤閣



．天水圍天晴邨晴海樓



沙田：

．穗禾苑慶宏閣



．碩門邨瑞碩樓



．濱景花園 5 座



．沙角邨銀鷗樓 B 座



．小瀝源路72 號海泓閣



．大圍美田邨美秀樓



．大圍美松苑康松閣



．大圍景田苑文心閣



．馬鞍山銀湖‧天峰 1 座



．馬鞍山錦泰苑錦興閣



．馬鞍山恆安邨恆海樓



大埔：

．逸雅苑逸榮閣



．怡雅苑怡禮閣



北區：

．粉嶺嘉福邨福安樓



．粉嶺景盛苑俊景閣



西貢：

．將軍澳叠翠軒 3 座



．將軍澳厚德邨德澤樓



．將軍澳峻瀅 II 第 1 座



．將軍澳彩明苑彩榮閣



．將軍澳寶盈花園 1 座



．將軍澳厚德邨德康樓



．將軍澳新都城 1 期 3 座



．日出康城領凱 9 座 （左翼及右翼）



污水檢測陽性大廈

離島：

．東涌海堤灣畔 5 座



．東涌藍天海岸 1 座



．東涌藍天海岸 2 座



．東涌藍天海岸 3 座



北區：

．粉嶺祥華邨祥順樓



．粉嶺祥華邨祥景樓



東區：

．筲箕灣愛東邨愛平樓



鴨脷洲邨、青衣長康邨及長宏邨流動採樣站9.4重開

政府指，將於周日（九月四日）在南區鴨脷洲邨、青衣長康邨及長宏邨重開流動採樣站。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

政府又指，除了須接受強制檢測的人士外，所有市民都可於社區檢測中心／流動採樣站（如服務對象適用）接受免費檢測。政府亦會繼續為特定群組合資格人士、公立醫院及院舍探訪人士，以及所有60歲或以上長者，於社區檢測中心及流動採樣站提供免費的核酸檢測服務。流動採樣站的開放日期及服務時間載於附件。