疫情｜增10683再創反彈新高　污水病毒量回到3月高峰水平

本地新冠肺炎疫情續升溫，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（4日）表示，再增10,683宗確診個案，繼續破萬宗。他續指，Omicron BA.5變異病毒株續為主流病毒，所佔比率繼續上升，已佔56.7%的個案。

歐家榮又指，與8月中相比，日增個案數量已翻了一倍，根據污水樣本，病毒含量亦回復至3月的水平，預計短期内疫情上升趨勢繼續維持，未有證據顯示疫情踏入平台期，呼籲市民切勿鬆懈。



歐家榮表示，今日新增10,683宗個案，包括10,490宗本地確診，及193宗輸入個案。他指，懷疑Omicron BA.4或BA.5的個案有輕微上升，一共佔社區個案的64.4%，較昨天多1.3個百份比。他續指，BA.5個案一共佔56.7%、BA.4佔約7.7、BA.2.12.1佔約6.3%，餘下29.3%則為BA.2.2個案。

歐家榮表示，過去兩至三周疫情仍呈上升趨勢，自8月中起上升速度加快，8月中大約日增5,000宗個案，惟現時破萬宗，翻了一倍，根據香港大學的即時有效繁殖率達1.35，即一個疫者可傳染多於一人，預計短期内上升趨勢繼續維持。他續指，效繁殖率回跌至1以下，疫情才有望緩和。

▼9月3日 衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮主持疫情記者會▼



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污水監測方面，歐家榮指，過去連續五天，各區收集的污水樣本中，人均病毒含量為每公升50萬個拷貝，即已回復至3月初至中的水平，同樣有上升的趨勢，暫未見有證據顯示疫情踏入平台期，市民切勿鬆懈，盡早接種疫苗。他又指，今年疫情高峰期為2至3月，距今已超過三個月，部份康復者未有再接種疫苗，相信其免疫力已隨着時間過去已下降，感染風險增加。

▼9月3日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，仁濟醫院內科病房早前有一名84男病人確診，同病格再多三名64至83歲的男人，以及一名護士確診。他續指，三名病人情況穩定，正接受隔離治療，有關病房已消毒及暫停探訪，所有員工及病人會接受病毒檢測。

李立業又指，新增 356名確診留醫病人隔離，現有64名危殆病人，54名嚴重，其中18名病人正在深切治療部。