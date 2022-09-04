70%未打齊針長者憂疫苗安全性　曾祈殷指不良反應少籲盡快接種

本港疫情反彈，一項調查顯示，有長者輕視疫情威力，12%受訪者曾快測陽性但未有呈報，另逾半人誤以為年逾80歲始屬高危一族。此外，有70%未打齊三針的受訪長者表明擔心疫苗安全性，36%人更傾向盡量拖延接種或不打針。



病人醫護權益協進會指，Omicron BA.5已成主流病毒，其傳播力強，憂慮長者為免麻煩或擔心連累家人，未有呈報快測結果致未適時獲處方口服藥，大增重症及死亡風險。感染及傳染病專科醫生曾祈殷則指，長者打針後較少出現不良反應，呼籲盡快完成接種，以加強保護。



病人醫護權益協進會召集人龐朝輝（左）認為，社區長者普遍輕視疫情，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷（右）呼籲長者盡快完成接種，以加強保護。（陳淑霞攝）

病人醫護權益協進會今年8月初委托香港民意研究所進行研究，並成功以網上問卷方式訪問664名60歲或以上長者，逾半數受訪者認為年逾80歲感染後重症及死亡風險顯著較高，僅10%認為60至69歲人士感染後有較高重症及死亡風險。47%長者認為未來的疫情致病嚴重性將會變得輕微，31%認為傳染性會降低。12%受訪長者或其家人曾經快測陽性但未有上報。

未打齊三針的長者中，70%表明憂慮疫苗安全性，36%人更傾向盡量拖延接種或不打針。

病人醫護權益協進會召集人龐朝輝認為，社區長者普遍輕視疫情，建議長者盡快打齊三針，如已接種第三劑疫苗達三個月，應盡快打第四劑，以加強保護。他又提到，不少社區長者快測陽性但未有呈報，推測他們或因擔心要檢疫或連累家人，甚至仍有人如常上班，社區感染風險大大提高，亦會影響自身病情，認為政府應多作解説及宣傳。

長者對疫情存有六大謬誤：



1/不覺得未來疫情嚴重

2/再次感染徵狀不嚴重

3/初老不是高危

4/三高不是高危

5/快測陽性不呈報

6/盡量延遲接種、甚或不接種疫苗



資料來源：感染及傳染病專科醫生曾祈殷分析「社區長者對疫情看法及檢測行為調查」的結論



曾祈殷提到，BA.5是目前最高傳染性的新冠病毒株，且其增長速度較BA.2快35%，致感染人數大增，「香港嚟得比其他國家慢，但唔代表無，係因為有社交距離措施（先姍姍來遲）。」

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曾祈殷又稱，感染BA.5後症狀並非輕微，會出現高燒及喉嚨痛等症狀，病情持續期亦較長，引述今年7月心臟協會科學會議發表的心臟細胞研究指，感染後可致心臟細胞發炎、心臟衰竭甚至死亡，「可以一去不復返。」即使病徵輕微或無病徵，康復後亦可出現長新冠症狀，併發出現的心血冠病風險增63%。

他強調，BA.4或BA.5更具免疫逃逸能力，於第五波疫情曾經確診者，有機會再次感染，他引述一項美國研究指，二次感染的死亡風險為首次感染的逾兩倍。

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不少人誤以為年逾80歲或居於院舍的長者始屬高危一族，曾祈殷提醒「初老」長者亦應留神，根據第五波疫情死亡數據，無打針的60至69歲年齡群組感染死亡率佔1.84%、70至79歲的無打針感染死亡率則達4.84%。他強調，逾50歲人士的扺抗力普遍下降，免疫反應保護較年輕人為遜色，多現「疫苗衰退症」情況，令各種感染機會增加，即使曾經確診亦有機會再中招，「千祈唔好諗住抗體水平夠，或者會喺短期內再感染。」

他又謂，長者毋須過分憂慮會出現不良反應而拖延打針，因「疫苗衰退症」所致，「長者打針後嘅免疫反應同副作用無咁強，紅腫熱痛者無咁勁，我阿爸、阿媽打完第四針都話完全無事。」另不應等待二價疫苗供港後始行動，「長者愈快打愈好。」