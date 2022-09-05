深水埗男童兇殺案｜防虐兒會指貧困家庭高危　打罵管教虐兒危機大

深水埗發生5歲男童謀殺案，警方指男童全身有30多處傷痕，其懷孕5個月的33歲母親企圖跳樓獲救，事後被拘捕，警方暫控她一項謀殺罪。案件今日（5日）上午在西九龍裁判法院提堂。防止虐待兒童會總幹事黃翠玲在電台節目指，貧困、情緒困擾、有特殊需要小童的家庭相對高危，若家長採用打罵方式管教，虐兒機較大。



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黃翠玲在港台《千禧年代》表示，一般單親、經濟貧困、有情緒困擾、小童有特殊學習需要及發展遲緩的家庭，都屬於高危家庭，如果家長缺乏管教知識及技巧，採取打罵方式，出現虐兒的危機較大。

黃翠玲指出，教育局在2018年因應嚴重事故，將幼稚園申報機制與中小學睇齊，若學童連續7日無故缺課，幼稚園需要通報，若缺課與家庭問題有關，便須要即時通報。

網課或礙校方辨識學生異樣

她又指，疫情下學校停止面授課，令校方難以察覺學童是否有異樣或受傷，建議校方如有學生懷疑受虐，可要求警返介入，至於獲社工跟進的家庭個案，如家長屢次拒絶接受服務或拒絕家訪，社工可以「送物資」為理突擊上門，而鄰舍亦可協助留意小童情緒。