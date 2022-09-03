深水埗兇殺案｜男童姊弟交親屬照顧　政府下周就強制舉報虐兒諮詢

深水埗發生5歲男童謀殺案，其懷孕5個月的母親涉謀殺被捕，警方指男童身上共有30多處傷痕，相信長期遭人虐待。社會福利署指，死者的8歲家姊及3歲弟弟將交由親屬照顧，會繼續為涉事家庭提供適切援助。

勞工及福利局局長孫玉菡發文對慘劇表示難過，指社署正全面配合警方調查案件，她於下周將主持有關懷疑虐待兒童個案強制舉報規定建議的持份者諮詢會，推展強制舉報規定的立法工作。



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警方今午交代案情指，被捕人與5歲男死者、8歲大女及3歲細仔同住，過去無任何家暴紀錄，而死者數年前有發展遲緩問題，容易發脾氣，呂智豪稱因此管教上或十分困難。死者之前就讀幼稚園低班，於疫情後，最後於今年1月曾上過實體課，於網課期間家長曾以不在家等理由不時缺席，其後在學校復課後，其母親亦以轉校等籍口，未有帶死者上課。涉事家庭有社工跟進，初步得知社工曾嘗試定期探訪，但被捕人不太願意被接觸，因此探訪不太成功。

▼警員、消防救人經過▼



社署：姊弟交由親屬照顧

社署發言人表示，涉事家庭為非政府機構營運的綜合家庭服務中心的個案，據了解，涉事家庭的另外兩名兒童已交由其親屬照顧。社署指會繼續聯絡中心，並為涉事家庭提供適切援助。發言人又指署方不便評論涉事家庭的個人資料。

勞工及福利局局長孫玉菡傍晚於社交專頁發文，表示對慘劇深感難過，又指任何兒童都應受到保護，有特殊需要的兒童被傷害更令人痛心。孫玉菡指社署正全面配合警方調查案件，並會繼續與相關非政府機構聯絡，支援有關家庭特別是兒童的福利需要及提供照顧安排和適切輔導，盡量減低事件對他們的身心影響。

下周舉行諮詢會 研強制舉報懷疑虐兒個案

孫玉菡又指政府已加強保護兒童的工作，並與跨專業界別合作，務求及早識別、介入及支援，又稱學前單位社工服務已恆常化，並加強社工、學校和醫務人員等前線專業培訓。孫指於下周二（6日）將主持社會福利界首場有關懷疑虐待兒童個案強制舉報規定建議的持份者諮詢會，進一步推展強制舉報規定的立法工作。