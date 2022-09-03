深水埗兇殺案｜5歲童發展遲緩　全身30多處傷勢　疑長時間遭虐待

深水埗發生5歲男童謀殺案，其懷孕5個月的母親企圖跳樓獲救，事後涉案被拘捕。警方交代案情指，男童有發展遲緩及情緒問題，易發脾氣，今年1月起最後一次上幼稚園實體課，後來上網課或恢復實體課時，家長均以不同籍口拒絕讓死者上課。

調查又發現男童疑長期被困在家中房間內，屍體上共有30多處傷痕，臉部最為嚴重，多處紫黑瘀痕，相信被長期虐待。而被捕的33歲母親早前疑因產後有情緒問題。



深水埗警區助理指揮官（刑事）呂智豪表示，警方於今日凌晨1時許接獲男童母親報案，指其兒子於寓所內倒斃，警方到場後，發現男童33歲母親企圖跳樓自殺，消防人員破門而入將她救起，其後人員於該個劏房單位的房間內發現5歲男童屍體，其全身有逾30多處嚴重可疑傷勢，包括刮傷、瘀傷，面部亦遍佈紫黑瘀痕，疑屬新傷舊患。警方調查後懷疑男童遭人長時間虐待，並拘捕男童母親涉嫌謀殺。

死者有發展遲緩問題 1月起不時缺課

警方調查發現，被捕人除死者外，亦育有一名8歲大女及3歲細仔，同住上址單位內，涉事家庭過去無任何家暴紀錄，而初步調查所知，被捕人現懷有5個月身孕，疑早前於生育後出現情緒問題。另外死者數年前有發展遲緩問題，容易發脾氣，呂智豪稱因此管教上或十分困難。死者之前就讀幼稚園低班，於疫情後，最後於今年1月曾上過實體課，於網課期間家長曾以不在家等理由不時缺席，其後在學校復課後，其母親亦以轉校等籍口，未有帶死者上課。

深水埗警區助理指揮官（刑事）呂智豪（陳傲淇攝）

死者父親與家庭疏離

呂智豪表示，警方從死者年初拍攝的相片所見，當時死者情況仍然健康，未有今日發現其屍體時般瘦骨嶙峋，懷疑其受虐情況於疫情期間缺課後開始或加劇，而被捕人其餘兩子女的健康情況正常，未見有被虐情況。另外死者的父親為一名越南籍散工，與死者母親沒有結婚，感情亦較疏離，但不時有為家庭支付包括租金等經濟開支。

社工曾嘗試探訪被拒

警方調查亦相信死者生前懷疑經常被困於單位房間內，因此鄰居亦比較少見到死者。警方正與校方了解更多資料，包括有否曾就死者情況向教育局通報，而涉事家庭有社工跟進，初步得知社工曾嘗試定期探訪，但被捕人不太願意被接觸，因此探訪不太成功。

警方仍在調查包括被捕人企跳的動機，與死者死亡是否有關，另外亦有更多相關人士需要會見，不排除有更多人會被捕，包括負責經常照顧男童的人士是否涉及疏忽等。警方又非常重視保護兒童，對殘酷虐待兒童的罪行不會容忍，又重申謀殺罪最高刑罰可被判終身監禁。

事發於今日（3日）凌晨約零時52分，警方接獲石硤尾街2Ｍ號唐樓一名女住客報案，她激動報稱其子於屋內身亡。消防及警方接報趕抵時，首先發現報案女子危坐於單位窗邊企圖跳樓，救援人員立即登樓破門入內救人，卻赫見一名年約5歲的男童於屋內昏迷，面色發黑，送院後證實不治；黎婦則及時被拉回安全位置，情緒十分激動，亦送院治理。