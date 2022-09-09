9.29政總衝突｜11男女暴動罪成　9人囚3年半　兩年輕學生判教導所

2019年9月29日有市民發起「全球反極權」遊行，遊行後大批示威者在政府總部外聚集，有人向政總掟汽油彈，警方出動水炮車和施放催淚彈。11名在暴動現場附近被捕的男女經審訊後被裁定暴動罪成。區域法院法官姚勳智今(9日)判刑，除了兩名16及18歳學生被判教導所外，餘下9名被告被判囚3年半。



11名被告：張偉青（21歲，無業）、張凱欣（18歲，學生）、張銘彥（23歲，電腦技術員）、林卓軒（18歲，學生）、馮浩軒（26歲，文員）、何滿恆（19歲，學生）、鄭曉容（18歲，學生）、16歲姓梁學生、謝梓健（21歲，無業）、李穎欣（21歲，學生）及蘇家玉（21歲，學生）。11人被控於2019年9月29日，在金鐘夏慤道政府總部外參與暴動。 除了林卓軒及16歲姓梁學生被告教導所外，其餘均被判入獄3年半。

2019年9月29日，大批示威者在政總外與警方對峙，並有多人被捕。(詳看下圖)

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全部被告均在衝突現場被捕

案情指，當日大批人士在銅鑼灣崇光百貨外集結，並遊行至金鐘政府總部，而下午4時許，示威者在政總外一帶聚集，有人向政總擲汽油彈及不同硬物，或使用巨型橡筋作投射器向政總擲硬物。期間警方發多次警告，不時發射水炮車液體及催淚彈，但示威者未有散去。而案中11名被告均在暴動現場附近被捕，他們被捕時均身穿黑色裝束，亦攜有示威者常用的物品，如手套、防毒面罩、護目鏡等。

兩被告辯稱找朋友不被接納

被告梁文洛、李穎欣自辯時稱，當日在現場只為尋找失散的朋友，惟姚官未有接納其說法。姚官之後考慮到各被告當日被捕的位置，加上在暴動發生了一段時間後，他們仍以身上的裝束在現場逗留，故必然為暴動群體之一，絕非無辜、駐足觀看的過路人，裁定所有被告暴動罪成。

案件編號：DCCC239/2021