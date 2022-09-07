世界盃｜馬會葵涌榮芳路投注站升級足球主題體驗店　搶攻開鑼熱潮

馬會葵涌榮芳路投注站近日升級大變身，配以足球主題，搶攻球迷芳心。樓高三層的特色體驗店，既有前西班牙國腳簽名的足球鞋 「登陸」，充滿「睇頭」，亦專設多項娛樂休閒設施，包括可供模擬策騎滋味的「爭勝競技場」，另設足球模擬訓練設施，練習射十二碼無難度，亦有最新遊戲機，可與好友開戰對決。適逢四年一度的世界盃將於11月開鑼，相信定必充滿氣氛。

投注站內亦引進休閒美食區域，由主打咖啡及輕食的「辦館」坐陣，咖啡「拉花」更印上投注站外型圖案，別具心思。



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親看西班牙國腳恩尼斯達親筆簽名球鞋

翻新後的葵涌榮芳路投注站，配以足球主題的全新形象對外開放，相信必成一眾球迷的新聚腳點。甫進地下樓層，右側的玻璃櫃已見「乾坤」，可近距離一睹正效力神戶勝利船的前西班牙國腳恩尼斯達（Andrés Iniesta）親筆簽名球鞋真身。另一樓設有賽事打氣區，可與好友在舒適休閑角落觀看精彩賽事，亦可於同層的「爭勝競技場」，試玩足球模擬訓練設施，與好友互射十二碼及大展身手。場內另一焦點是「策騎對決」體驗，玩家可坐上模擬馬匹，手執韁繩，感受騎師引領戰友在賽道奔馳快感。

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入「爭勝競技場」需預先訂座

「讀贏集誌社」一隅則見各英超勁旅等的足球精品琳瑯滿目，另設休閑閱讀區，可稍事休息「叉足電」。主打咖啡及輕食的「辦館」則位於同層的開放式空間，咖啡「拉花」更印上投注站外型圖案。賽馬日更設專屬套餐，包主食、飲品及甜品。

葵涌榮芳路投注站「爭勝競技場」需預先於馬會網站及各場外投注處預先訂座，賽馬日每位168元，套票包括場內指定座位、賽事日套餐及於訓練設施開放時間試玩其中一項設施一次。另特設日票（100元）及月票（280元），每日可享用每項訓練設施一次，並附有餐飲兌換券，不過，值得注意的是，賽馬日賽馬時段期間，爭勝競技場訓練設施將會暫停服務。