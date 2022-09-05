12歲女童疑被姦　回家途中被青年帶至梯間　3拒口交遭插下體4次

青年涉尾隨一名智商78的12歲女童離開電梯後，帶女童到梯間，並向女童自稱是大學生要做實驗，3度要求女童為他口交但遭拒，青年之後涉把女童強姦，並以下體插入女方私處達4次，之後把用以清潔的紙巾丟在梯間。女童回家後告知母親報警。青年否認強姦等罪，案件今(5日)在高等法院開審。



被告方嘉樂，20歲。他否認1項強姦罪，1項屬交替控罪的與未滿13歲女童非法性交罪，指他於2020年10月19日，在大圍某大廈樓梯強姦X。交替控罪指，被告於同日同地與12歲女童X非法性交。

被告方嘉樂否認強姦及與未滿13歲女童非法性交，案件在高等法院開審。(資料圖片)

被告與女童X住同一大廈但互不相識

控方在開案陳詞透露，被告和女童X住在大圍同一大廈，但不同樓層。X患有自閉症、專注力失調及過度活躍症，她的智商為78分，屬邊緣範圍。她和被告案發前並不相識。

被告自稱大學生要做實驗

案發日下午2時許，X放學返家並和被告乘搭同一部升降機。X步出升降機後，被告尾隨，在升降機關門後拉住X，並問X就讀什麼年級，X回應讀中一。被告便把X帶至梯間，並要求X脫去口罩，被告便企圖吻X，但遭X推開。被告又自稱是大學生，要做實驗，X拒絕，但有按被告要求，把內褲脫至膝蓋位置。

清潔紙巾棄梯間

被告曾3度要求X替他口交，均遭拒絕。他之後4次把其下體插入X的私處，每次約數分鐘。被告用紙巾清潔完，把紙巾給予X清潔，然後把紙巾扔在梯間。X返家後，把事件告知母親，並於同晚報警。被告於同月20日被捕。

紙巾及X衣有疑為被告精液

警方調查時在梯間檢取得3張紙巾，連同X所穿的校服恤衫和裙子，經化驗後，發現恤衫和裙子的背面，及其中兩張紙巾有精液痕跡，可能來自被告。

控辯雙方同意案情指，被告早前承認非禮罪，指他於涉案日期和地點，指插X的陰道，和伸手入X的衣服內摸胸。

案件明續。

案件編號：HCCC22/2022