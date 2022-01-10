育有9名子女的巴籍漢　圖姦9歲大智障女童　官斥無異於強姦囚10年

育有9名子女的巴基斯坦漢，收留友人的女友及她的兩名孩子，涉性侵該女友人智力遲緩的9歲女兒。女童母回房揭開被見巴漢與其女在床，拍下照片後帶女報警。巴漢早前被陪審團裁定強姦罪不成立，但企圖強姦罪成。法官今（10日）在高等法院判刑指，被告的罪行嚴重，無異於強姦，若非女童兄長發現事件而尖叫，相信被告會繼續其行為。法官又指被告未有悔意，終判被告監禁10年。



被告是9子女之父

被告馬力AMIR Aftab(57歲，巴基斯坦裔)，早前被裁定於2019年10月8日，在尖沙咀重慶大廈賓館內企圖強姦9歲女童X。

辯方今求情時透露，被告已婚，並育有9名子女，年紀介乎9至33歲。被告原和他人合資經營餐廳，案發前已售出其股份，之後在該餐廳以兼職當廚師。

指被告是機會主義者

法官指，陪審團的裁決顯示，他們對被告的陽具是否進入事主的下體存疑，惟被告曾用手指插入女事主的下體，才引致該處的傷勢。但他接納被告沒有計劃下犯案，只是機會主義者，把握面前的機會犯案，但仍認為被告的罪行嚴重，若非兄長尖叫，被告會繼續其行為，且他在案中並沒有悔意。

女童智力遲緩事件中受驚

法官判刑時亦考慮事主X年僅9歲，智力遲緩，她在案發時受到驚嚇。經考慮後，監禁被告10年。

兄聽到叫聲發現事件

案情指，X母於案發時和男友分手，遂帶同X及X的胞兄到被告租下的賓館暫住。X母晚上外出洗衣服，留下X和其兄及被告在房內。及後，胞兄聽到X大叫，發現被告在X的上方觸碰X雙腿間的位置。

母見狀拍下照片後打女報警

X母回房後，胞兄把事件告知母親。她揭開被子，看到X與被告的下體，並拍下照片，然後帶同子女離開及報警。

案件編號：HCCC50/2021