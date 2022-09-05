中秋節｜港鐵連續4年不設通宵服務　市區線晚上最密3.8分鐘一班

臨近中秋節，港鐵公司今日（5日）宣布最新的列車服務安排，包括中秋節當日晚上8時至11時半，港島線、荃灣線及觀塘線的班次，將加密至3.8及4.2分鐘一班；並連續第4年中秋節不設通宵列車服務。港鐵亦呼籲，市民切勿攜帶LED氣球進入港鐵，否則將被禁止進入港鐵範圍。



港鐵︰因疫情不設通宵列車服務

港鐵宣布，為方便市民外出應節，將於傍晚時段起，加密部份鐵路線的列車班次。惟鑑於新冠疫情的最新情況，當日將不會提供通宵列車服務。翻查資料，自2019年社會運動爆發後至今的中秋節，即連續4年均無通宵列車服務。

港島線加密至3.8分鐘一班

港鐵表示，本周六由晚上8時至11時半，港島線、荃灣線及觀塘線將加密班次。港島線為3.8分鐘，荃灣線及觀塘線則為4.2分鐘一班。港鐵將密切監察當日的車務情況，有需要時或加派列車及人手，配合乘客的出行需求。

攜帶LED氣球不可進入港鐵範圍

港鐵呼籲市民慶祝節日時，切勿在鐵路露天路段附近燃放孔明燈，或攜帶金屬氣球進入港鐵範圍，以免影響鐵路運作。此外，由於可升起的LED氣球有燃燒及爆炸的潛在危險，為確保乘客和鐵路運作安全，攜帶相關氣球的乘客，將被拒絕進入港鐵範圍。

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