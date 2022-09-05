政府籲市民中秋減跨家庭聚會　累計逾3000人第五波已二次感染

疫情持續升溫，本港今（5日）新增確診個案達10,021宗，連續三日破一萬宗水平。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，暫時未有証據看到疫情已進入「平台期」在高位橫行，仍有上升趨勢，直言感到憂心，呼籲市民在中秋節避免跨家庭聚會，如有病徵不要參與大型聚會/聚集，並多做快測及核酸檢測。

衞生署上兩周起，由為每個快速測試陽性個案覆檢才轉為抽樣覆檢。歐家榮表示，過去一、兩周每日平均抽查的樣本只得約0.7%為陰性，故相信現時絕大部份為真個案。

他又透露，第五波疫情由年初至今，累計有3000多人已二次感染。



本港今新增10,021宗確診個案，是連續三日確診個案宗數過萬水平。歐家榮在疫情記者會表示，過去五日每日確診數字都接近過萬或破萬，但現時未有證據顯示講疫情已進入「橫向」、「平台期」，仍需要觀察多一段時間。衞生署未來會密切觀察確診數字及其他指標，如入院數字、死亡數字、污水檢測結果及港大病毒即時繁殖率等。

9月3日本港即時有效繁殖率為1.35，確診數字將持續上升。（港大醫學院圖片）

快檢陽性個案抽查 揭約0.7%為陰性

今日的確診數字中有7187宗為快速測試陽性個案，過往署方均會為每個個案進行覆檢，直至上兩周才轉為抽樣覆檢。被問到抽樣覆檢會否為假陽性的個案上升，歐家榮表示，由6月到現在，快測陽性個案差不多全部核酸結果都是陽性，而過去一、兩周，每日平均抽查的樣本只得約0.7%為陰性，故相信現時絕大部份、差不多近全部的快測陽性個案「都係真個案」。他亦指，會繼續留相關數字，監察陰性個案會否有上升趨勢。

他再提醒市民，即使快測陰性，亦不代表沒有受感染，因快測敏感度沒有核酸高，故快測陰性者亦有可能染疫，建議有病徵一定做檢酸檢測。

1.5至1.9%的個案屬於二次感染

至於二次感染方面，歐家榮表示，現時所有確診個案中，有1.5至1.9%的個案屬於二次感染，即可能超過3個月前曾經感染，而現在再有一次新感染，現時二次感染個案佔整體個案屬於低水平。歐家榮亦指，第五波疫情至今，有逾3000人是二次感染，即首次感染BA.2.2變種病毒，近期又再感染BA.4/BA.5變種病毒，但兩者都屬於Omicron。

他再提醒市民，市民感染omicron後，身體雖有保護力，但只是短期，3個月之後，身體免疫力會隨日子下降，包括抗體中和水平、T細胞免疫力。如市民之前已感染，未曾打針者在都應在指定時間後去打針，令身體會有高濃度中和抗體水平，以保護再受感染。

▼第五波疫情下不少安老院舍出現確診個案▼



+ 1

下星期便是中秋佳節，歐家榮直言擔心未來疫情趨勢，因中秋會多了不少市民外出及家庭聚會。他呼籲市民要緊記各項防疫措施，減少跨家庭聚會，如有病徵不要參與大型聚會，「有病徵即使快測檢測陰性，亦要做核酸檢測確保未有感染。」他又提醒，如市民要外出及去到人多地方時，要戴好貼面口罩，如外科口罩或保護力較高的KN95。

▼9月4日 市民到東涌海濱花燈節感受中秋節氣氛▼

