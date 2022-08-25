警司龍少泉就騙置業貸款案提上訴　官：政府福利怎會供人買樓投資

高級警司龍少泉訛稱買下愉景灣單位供父母居住，從而獲政府貸款及銀行按揭600萬元，卻被揭其父已逝，母則住公屋，單位更用來放租獲利，他早前被裁定欺詐罪成，被判囚18個月。龍不服裁決，今(25日)在上訴庭申請上訴許可，他的代表律師強調，龍在正式交易時，其原有租客的租約亦同時結束，爭議他交易的一刻，確享有單位的實質空置權，控方卻反駁指龍之後卻把單位續租給同一租客。上訴庭法官彭偉昌亦直言：「我諗無人會認為政府給予公務員的置業貸款，是想讓人買樓收租和用作投資用途。」



彭官准案件交上訴庭審理

上訴人龍少泉（55歲，警司，現已退休），在區域法院被裁定兩項欺詐罪成，指他於2016年9月29日至11月30日，在購屋貸款計劃申請中，訛稱他於同年11月30交付愉景灣寶怡閣一個單位的空置管有權；以及沒有向庫務署署長呈報他與租客已簽訂租賃合約，涉意圖詐騙購屋貸款約207萬元。龍今申請上訴許可，彭官准案件交上訴庭審理。

被告龍少泉是一名高級警司，被裁定兩項欺詐罪成，料最快於今年11月可獲釋。(資料圖片)

爭議交吉時原有租約已完結

代表龍的資深大律師梁卓然爭議，龍在當年11月30日正式完成單位的買賣時，原有租客與原業主的租約，亦在同一天完結，龍在交易時的一刻，確擁有該單位的空置權，且當中不涉欺詐及造假情況。

控方指龍一直有與租客談續租事宜

控方代表卻反駁指，雖然龍在購入單位時並非連租約購下單位，但龍在同年9月洽購單位時，已知該租客在單位居住多年，雙方更曾傾談續租情況，只是當時未有確定而未有簽下租約。該租客一直沒有遷出過單位，至龍成為正式業主後，亦再立租約把單位續租予同一租客。

不知單位不能用以投資圖利有違常理

彭官亦指，政府發放給公務員的房屋福利，怎可能不要求買者自住，並可讓人出租或投資圖利，認為這有違常理。然而彭官最終仍准案件直接交上訴庭處理。

龍獲庫務局批207萬貸款

案情指，龍於2016年根據購屋貸款計劃向政府申請貸款，並以668萬元購入愉景灣寶怡閣一單位，獲庫務局批出207萬貸款。計劃規定，除非獲得豁免，物業只可由申請人或其家人居住。龍購入單位時，他與妻子居於警方提供的宿舍，而該單位亦有租客居住，該租客搬走後，龍再將單位租出，並在期內獲租金收入逾116萬元。

案件編號：CACC279/2021