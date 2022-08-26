香港快運航空申經營231條航線　覆蓋澳洲、印度、韓國及日本等

空運牌照局今日（26日）公布，香港快運航空（HK Express）申請經營231條往來香港的航線，覆蓋澳洲、柬埔寨、中國內地、印度、日本、菲律賓、俄羅斯、韓國、台灣及泰國等多個城市。而服務目的為客運、貨運或郵件，航機班次則不受限制。



香港快運回覆確認，正就現有航空服務經營權向空運牌照局進行恆常之續牌申請。



根據政府憲報資料，香港快運申請經營的231條航線包括澳洲墨爾本、悉尼及布里斯班等；日本航線則涉及青森、福岡、廣島、熊本、名古屋、德島及東京等。

另外，韓國航線則有釜山、濟州及首爾等；台灣則包括花蓮、高雄、台及台北等。泰國航線有蘇梅島、芭堤雅及布吉等。

申請中的航機班次不受限制，而臨時時間表則有待決定。至於飛機類型方面，則涵蓋空中巴士A320-232 、A320-271N、A321-232 及香港快運的航空營運人許可證所載任何類型飛機或任何經民航處批准租賃的香港註冊飛機。