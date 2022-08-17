旅遊展周四開鑼　日本泰國旅遊機構看好「3+4」吸引港人外遊

香港國際旅遊展由明日（18日，星期四）起，一連四日在灣仔會展舉行，展商包括日本、台灣、韓國及中國內地省市旅遊機構等，惟首日及第二日下午2時前僅招待業界。適逢政府近日推出「3+4」檢疫措施，大會估計將可吸引更多市民入場，超越去年的28,000人次。



今屆參展國家或地區的數目，較去年增加約五成。當中，日本熊本縣及泰國旅遊局均相信「3+4」將吸引更多市民外遊，並將分別送出「熊本熊」的周邊小禮物、機票及酒店禮券等，予入場並參與活動人士。



有旅行社今年「逆市」創業，創辦人預料本港旅遊業將逐漸復蘇，對未來抱持樂觀。惟在恢復通關前，將推出綠色本地遊，認為吃喝玩樂團仍然大受市民歡迎。



料入場人數可超越去年28000人

今屆國際旅遊展將一連四日（18日至21日），於灣仔會展3D及3E展廳開鑼，惟首日及第二日的下午2時前只招待業界。參展國家及地區數目達27個，其中21個為國家地區或省市的旅遊局組織的展位，現場更舉辦逾50場旅遊講座。

8月18日︰上午10時至下午6時（僅招待業界）

8月19日︰上午10時至下午6時（公眾入場為下午2時，票價為30元）

8月20日︰上午10時至下午7時（票價為20元）

8月21日︰上午10時至下午5時（票價為20元）



主辦單位匯眾展覽服務有限公司董事總經理湯錦成指，今年的主題為「復聯和復蘇」，期望為業界不同持份者共同推動復蘇。他透露今屆參展國家或地區數目，較去年增加約五成，海外參展商佔展出面積逾一半。

湯又指，旅遊展首一日半將開放予已登記的業界人士入場，部份已離職的從業員，若可證明過去的工作背景，亦可獲發即日的入場證。他並透露，自「3+4」措施推出後，登記數目再增10至15%，預料今屆將吸引更多的觀眾，超過去年約28,000人次。

日本10地區旅遊機構參展

至於港人常到的日本，便有逾。當中熊本縣政府香港代表事務所吳子軒表示，雖然現時日本仍未放寬自由行，但直航至九州福岡的航班，已恢復至一周一班。他希望該航班及「3+4」措施，可帶動九州各縣份的旅遊。他並透露，熊本縣的天守閣已修復並對旅客開放，未來數日將準備「熊本熊」的周邊小禮物，送給入場觀眾。

香港入境泰國人次急增18倍

泰國旅遊局市場顧問莊慧翹則表示，直至政府將隔離日數減至7日後，本港旅客量明顯增長，更從1月的310人增至7月的5,912人，即增長約18倍。至於「3+4」措施推出後，更接獲大批市民，透過社交媒體及電話查詢入境資訊。她指現時只須接種兩針便可入境，「相信呢啲簡單嘅措施，令到香港朋友仔更加鍾意泰國。」

泰國旅遊局送胡慧冲旅遊書吸客 周六日送機票

至於推廣優惠方面，「泰國通」胡慧冲因隔離檢疫未能出席展覽，但將派發其創作的旅遊書。莊亦透露，為重拾市民的旅遊熱情，將一連數日在舞台舉辦分享會，並推出有獎問答環節，周六更與兩間航空合作送出3張來回機票，亦會送出盛泰樂酒店及度假村酒店禮券一張；周日則送出2張香港快運HK Express的來回機票。

傳泰國旅遊被拐至柬埔寨︰並無確實資訊

問到近日柬埔寨被揭發詐騙案，傳有港人在泰國邊境城市被誘拐至當地。莊則指，並無確實的資訊，相信泰國當局在調查，現時並無相關聲明，「相信大家對於去旅行保護自己好叻，香港人咁鍾意去旅行。」此外，入境處亦展場內設有展位，提醒市民外遊遇到意外，可尋求中國駐當地的大使館提供保護及協助。

至於韓國展館亦同樣推出遊戲環節送禮物，包括「打畫片」成功翻轉1次，或「踢毽子」連續5次，則可獲韓食快速料理包或迷你公仔。

業界料旅遊逐漸復蘇「逆市」開旅行社

深度遊（香港）為今年初成立的旅行社，其創辦人黃楊程坦言，疫情爆發後只能依靠保險的副業維生，因觀望未來旅遊業將逐漸復蘇，因此毅然「逆市」創業。他計劃利用10多年來的旅遊從業員經驗，將來推出外國深度遊，包括到安全性較低的地區，如東歐前南斯拉夫。

王亦指，由於目前本港仍未恢復通關，本地遊的吃喝玩樂團仍然大受歡迎。為取得「綠色生活本地遊鼓勵計劃」的資助，他計劃加入綠色景點，如小蠔灣污水處理廠的行程，「希望吃喝玩樂同教育都可以平衡到。」此外，他亦將向入場人士贈送行李鎖，若讚好其社交媒體並分享，更有機會獲得免費Staycation。