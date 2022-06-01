警研「iVAST」系統結合偵速及車牌識別　今年中20警車加裝

警方交通總部去年研發「iVAST」系統，將現時使用的「偵速」及「車牌識別技術」二合為一，提高測速影片的質素、車速偵測及自動車牌識別的精準度，計劃今年年中會安裝在20輛交通執法大型警車。



另外，警隊於2021年5月分階段推出「行咇易」流動應用程式，協助警員截停搜查程序，今日（1日）起將擴展至所有陸上軍裝巡邏小隊、新界北快速應變部隊及鐵路應變部隊共5,500名人員使用，「行咇易」亦新增掃瞄行車證二維碼功能、電話直撥車主功能、增強查獲通緝通知功能等。



車內速度及自動車牌識別綜合系統「iVAST」將「偵速」和「自動車牌識別」兩大系統合二為一。（《警聲》圖片）

交通執法大型警車1月起率先裝設iVAST

最新一期《警聲》披露，警隊自2021年開始，交通總部與本地偵速及車牌識別技術的供應商和專家聯手，研發車內速度及自動車牌識別綜合系統iVAST，將「偵速」和「自動車牌識別」兩大系統合二為一。新一代交通執法大型警車於今年1月起裝設iVAST，減少相關硬件在車內佔用的空間，提高測速影片的質素、車速偵測及自動車牌識別的精準度。

為配合香港特別行政區成立25周年的行動需要，交通總部計劃於今年年中完成在20輛交通執法大型警車裝設iVAST系統，而警察駕駛及交通訓練中心亦積極為人員提供相關培訓。警方指iVAST有助警員日後靈活選擇合適的執法及行動模式，以提高警隊打擊交通罪行的能力。

警擴展「行咇易」至所有陸上總區 可直撥車主

另外，警隊「行咇易」早前已先後由機動部隊、衝鋒隊、部分軍裝巡邏小隊及警區交通隊共2,800名人員使用。行動部和資訊系統部將於本月1日起，將「行咇易」擴展至所有陸上軍裝巡邏小隊、新界北快速應變部隊及鐵路應變部隊，新增予5,500名人員使用。人員如被調派往內部保安架構崗位，例如總區應變大隊，可在「行咇易」的設定選擇相關單位，以應付行動需要。

升級版「行咇易」新增多項功能，包括可掃瞄行車證二維碼的功能、電話直撥車主功能、增強查獲通緝通知功能、資料庫查詢結果顯示更清晰，及自訂車牌結果新增上、下兩行排列顯示。