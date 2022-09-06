疫情｜衞生署日收14萬查詢涉要求補呈報確診　署方：倒不如打疫苗

新冠疫情持續，疫苗通行證適用年齡將降至5歲。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日（6日）在疫情記者會主動表示，中心昨日（5日）收到14萬個電話查詢，包括有曾確診但當時未有呈報的市民想後補呈報，避免打疫苗，他直言現只處理9月快測陽性個案，當局不會再處理之前無呈報的患者，重申現時所用的疫苗安全，希望市民不要糾結於呈報舊個案，「倒不如大家諗下打疫苗嘅幫助，盡快接種。」



元朗有醫生因被指濫發新冠疫苗接種醫學豁免證明書被捕，徐樂堅也就此提醒市民，要從合法渠道取得醫學豁免證明書，任何人士如用不正當方法，有可能觸犯刑事罪行條例中使用虛假文書罪，一經定罪最高可監禁14年。



▼9月1日 銅鑼灣私家診所提供接種服務首日▼



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新冠病情疫情主要查詢熱線

．衞生防護中心熱線電話： 183 0111 （上午9時至晚上8時運作）

．快測陽性個案自動系統登記身份證明文件及電話號碼：1836119

．「居安抗疫」計劃及從境外返港的家居檢疫人士支援熱線：1833 019（早上7時至晚上11時運作）

．醫院管理局醫療查詢支援熱線：1836115

．「香港特別行政區政府COVID-19」 WhatsApp熱線：9617 1823

．「安心出行」電話熱線：2626 3066（每日上午7時至晚上11時運作）或網頁

．強制檢測熱線電話： 6275 6901 （上午9時至下午6時運作）

衞生防護中心總監徐樂堅在疫情記者會上指，衞生防護中心平均每日收逾10萬電話，昨日更收到14萬個電話查詢，即增加四成，查詢問題林林總總，除了查詢疫苗通行證年齡將下調至5歲，也有不少電話想補回呈報確診，另有涉及領取檢疫令或隔離令和查詢安心出行轉碼問題等。

徐樂堅表示，當局未來也會改善在網上發放的資訊，如加入些問答，協助公眾取得想要的資訊。

徐樂堅稱當局現時已處理到9月的個案，着市民不要再後補呈報8前或之前的確診個案。（梁鵬威攝）

徐樂堅：不會再處理後補呈報

就曾染疫而當時未有呈報的情況，徐樂堅表明，當局現時已處理到9月的個案，着市民曾於8月、甚或更早在3月及4月染疫而忘記呈報的市民，不要再後補呈報，當局也不會再處理相關的後補呈報。

部份市民或擔心無呈報個案，會影響其疫苗通行證。徐樂堅重申指現時香港所用的疫苗均非常安全，染疫者在康復28日後已可安全接種下一針，希望市民不要再糾結於呈報舊個案，「倒不如大家諗下打疫苗嘅幫助，盡快接種。」

▼9月5日 元朗一名女醫生涉嫌「製造虛假文書」被警方拘捕▼



使用涉濫發免針紙醫生開出醫學證明 或犯虛假文書罪

就元朗有醫生因被指濫發免針紙（新冠疫苗接種醫學豁免證明書）被捕，徐樂堅回應指，知悉警方行動，因相關刑事調查仍在進行，不便再作補充。他續提醒市民，要從合法渠道取得醫學豁免證明書，任何人士如用不正當方法，有機會觸犯刑事罪行條例，使用虛假文書一經定罪最高可監禁14年。