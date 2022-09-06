Wetland Seasons Park、大埔天鑽等污水呈陽性　四區30萬人要快測

本港新冠肺炎疫情持續，各區亦出現確診個案。港府今日（6日）公布，因應以下北區、大埔、元朗及黃大仙的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向相關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約30萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



四區涉及的屋苑及大廈包括大埔寶馬山、天鑽、悠然山莊、運頭塘邨，以及天水圍俊宏軒、天恩邨、Wetland Seasons Park，和黃大仙區新蒲崗衍慶街及錦榮街附近一帶住宅。



▼9月6日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



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當局表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，相關地區涉及：

．北區 — 簡頭村、孔嶺、粉嶺新屋村、粉嶺老圍、高埔、高埔北村及祥華邨

．大埔區 — 張屋地、沙埔仔村、荔枝山村、忠信里、泮涌、山塘新村、新峰花園、大埔寶馬山、天鑽、悠然山莊、承峰、盈峰翠邸、龍成堡、御峰苑、御峰豪園、運頭塘邨、新屋家及富善邨

．元朗區 — 俊宏軒、天恩邨、天耀（一）邨、慧景軒及Wetland Seasons Park

．黃大仙區 — 衍慶街及錦榮街附近一帶住宅

衍慶街及錦榮街附近一帶住宅污水呈陽性。（政府新聞網圖片）

▼9月4日 警方公布一連7日嚴厲執行防疫法例▼



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當局提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

另外，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。