增9373宗確診　破紀錄45間學校有班別停課　患長期病27歲確診男亡

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（6日）新增9,373宗確診，包括9,187宗本地個案，而且破紀錄有45間學校，合共有54班須停課，涉及15間幼稚園，11間小學，14間中學，5特殊學校。

另外，死亡個案再增九宗，包括一名27歲男子，不過醫管局估計該染疫青年死因，未必與新冠病毒有關。



張竹君表示，新增9,373宗確診，包括9,187宗本地個案，及186宗輸入個案。她表示，新增1,516宗學校呈報個案，包括1,304名學生及212名教職員，涉及767間學校，有45間學校，合共54班須停課一周。

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張竹君又指，有7間學校多於一班須停課。對於師生染疫個案高企，她表示，現時有69萬名學生及10萬名教師回校上課，佔人口約十分之一，每當社區個案上升時，涉學校個案超過千宗個案並不出奇。

她續指，快速測試可有效阻止病毒傳播，中心會謹慎處理停課要求，會針對一些出現數宗個案的班別，因同學之間可能有接觸。

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增9確診者死亡 2個案與新冠未必有直接關係

死亡個案方面，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指新增九宗，其中兩宗與新冠病毒未必有直接關係，包括一名27歲男子。他指，該名男患者本身長期臥床，患有羊癇、線粒子長期疾病，由於在家中昏迷送到將軍澳醫院急症室，檢測時發現呈陽性。李續指，經急救後男子曾回復心跳，但9月5日凌晨死亡。

至於其餘八宗個案如下：

1. 78歲老翁，沒有打針，本身患有高血壓、心臟病、肺病。他經仁濟醫院入院，有氣促、發燒、肺炎，血液含氧量情況一直差，9月4日離世。



2. 90歲老翁，已接種三針疫苗，經律敦治急症室入院，有肺炎，9月5日死亡。



3. 87歲老翁，本身有高血壓及癌症，8月底經瑪嘉烈醫院入院，當時有發燒、氣促，之後X光發現有肺炎，9月5日早上離世。



4. 73歲老婦，本身為院舍院友，已打三針疫苗，有糖尿、高血壓及腦退化，經律敦治醫院急症室入院，X光發現有肺炎，於9月5日離世。



5. 73歲老翁，本身為院舍院友，已打三針疫苗，患有肝硬化，因發燒經伊利沙白醫院急症室入院，之後病情惡化，於9月5日下午離世。



6. 99歲老翁，已打兩針疫苗，本身有心臟病，經仁濟醫院急症室入院，有發燒、氣促，經X光發現有肺炎，在9月5日下午離世。



7. 88歲老婦，已打兩針疫苗，患有心臟病、糖尿病，經聯合醫院急症室入院， X光發現有肺炎，入院後情況惡化，於9月5日離世。



8. 87歲老翁，入住伊利沙白醫院，經腦掃瞄後發現腦出血，於9月5日上午離世。李立業相信個案死因，與新冠病毒無關。

