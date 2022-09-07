電工不忍妻受癌魔折磨　燒炭送妻最後一程　官稱悲劇判感化1年

電工不忍相識逾卅年的妻子受盡癌病折磨，劇痛難忍，問妻若未能承受，會「送她最後一程」，獲妻首肯後，吻妻額頭道別，播放佛教音樂及燒炭靜待妻子離世。電工早前承認1項誤殺罪，法官今（7日）在高等法院判刑形容本案是悲劇，應以憐憫心處理本案，判電工接受感化12個月。



被告郭偉賢，58歲。原被控於2020年1月30日，在港謀殺妻子陳秀雲（54歲）。他早前否認謀殺罪，但以精神失常減免刑責的基礎改認誤殺罪，獲控方接納。

被告妻子陳秀雲事發前曾因痛楚難忍送院，但她要求出院回位於鴨脷洲百良大廈的家。(資料圖片)

案情指，被告和妻子並每子女，二人關係一向良好。妻子於2018年10月發現患上肺癌第四期，被告為照顧妻子，辭去工作，惟妻子病況轉差，常感痛楚並曾表示想輕生。

2020年1月28日，妻子因痛楚入院，妻翌日要求回家，她出院後向同住的被告胞妹稱希望香港可以安樂死。被告同月30日凌晨以燒炭方式殺死妻子。

警方凌晨3時撞報與消防員到場，被告妻子已沒有知覺，房內有一盆燒炭，門隙遭衣物封阻。被告被捕後稱，醫生1月時已坦言已無法可醫治，其病情並會在兩個月急速惡化。妻最後一次離開醫院返家後，痛得難以進食和入睡，每4小時便要服食止痛藥。他獲妻子首肯後，才送妻子最後一程，被告又說：「我燒炭殺死我太太，係想減輕佢痛楚」。

案件編號：HCCC88/2021