見妻受盡癌病折磨　電工吻別後燒炭助送最後一程　認誤殺候判

電工眼見相識逾卅年的妻子受盡癌病折磨，服食雙倍劑量止痛藥仍劇痛難忍，甚至未能說話，遂問妻若未能承受會「送她最後一程」，獲妻首肯，便親吻妻子額頭，在房間播放佛教音樂及點燃一盤炭，讓妻子離世後，再告知家及報警。電工今(26日)在高等法院承認誤殺，法官把案押後至8月17日以索取報告及作求情，並把判刑押後至8月31日，又強調即使報告建議感化也不一定跟隨。



控方接納精神失常下減免刑責

被告郭偉賢，58歲。他原被控於2020年1月30日，在港謀殺陳秀雲（54歲）。他否認謀殺罪，但以精神失常減免刑責的基礎改認誤殺罪，獲控方接納。

被告郭偉賢獲控方准以精神失常減免刑責的基礎，改認誤殺罪其妻陳秀雲。(資料圖片)

為照顧妻子辭掉工作

案情指，被告、妻子和被告的胞妹居於鴨脷洲百良大廈一單位。被告和妻子關係一向良好。惟妻子於2018年10月發現患上肺癌第四期，被告為照顧妻子，辭去工作，但妻子病況不斷轉差，大感痛楚，曾表示想輕生。

妻曾表示希望香港可以安樂死

於2020年1月28日，妻子再因痛楚入院，妻子卻要求出院，最後獲准翌日回家。妻子並在出院後，向被告胞妹稱希望香港可以安樂死。

被告妻子陳秀雲事發前曾因痛楚難忍送院，但她要求出院回位於鴨脷洲百良大廈的家。(資料圖片)

曾簽下文件表示不用搶救

被告於30日凌晨以燒炭方式，殺死妻子。警方於凌晨3時收到被告報案。消防員到達時，其妻已躺在睡房床上，沒有知覺，房內並有一盆燒炭，門隙遭衣物封阻。當救護員打算進行急救時，被告出示由醫院發出的文件，指不用搶救妻子。但救護員表示職責所在，繼續替其妻急救。妻子其後送院，宣告不治。

醫生已坦言已無法醫治

被告被捕，並在警誡下稱：「我燒炭殺死我太太，係想減輕佢痛楚」。他在錄影會面指，和妻子於20多歲時認識，之後結婚，未有子女。任兼職護士的妻子於2018年發現患上肺癌第四期，而癌細胞並擴散至身體不同部位。至2020年1月中，醫生坦言已沒有方法可醫治，其病情會在兩個月急速惡化。

被告郭偉賢指其妻當時每4小時便要服食止痛藥，即使已服食雙倍劑量，但仍劇痛難當。(示意圖)

雙倍止痛劑量仍痛楚難當

妻子獲准返家，但因痛楚已難以進食和入睡，未能和朋友說話，只可點頭。她每4小時便服食止痛藥，但即使服食兩倍劑量，但仍痛楚難當。至案發前妻子再入院，醫生坦言其妻將於數天內離世。

妻點頭首肯後燒炭

至1月29日晚，被告多番問妻子，若她未能承受，會「送你最後一程」，事子點頭回應。被告按摩妻子後，其後把盆點火的炭，搬入房間。他吻妻子的額頭，並播放佛教音樂，讓妻可安詳離去。他於凌晨3時許再入房間，確認妻子已死去。他先事件告知家人後報警。

兩名精神科醫生指，被告案發時因照顧妻子的壓力，而患有嚴重抑鬱症。

案件編號：HCCC88/2021