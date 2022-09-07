廉署控環聯亞洲經理及兩車行東主　涉詐騙佣金及「洗黑錢」32萬元

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發環聯（亞洲）信貸有限公司前職員涉嫌訛稱多宗汽車按揭貸款申請，由兩間中介公司轉介，以詐騙轉介佣金，涉案佣金共約32萬元。該職員及兩名中介公司東主今日（7日）被落案起訴欺詐及處理犯罪得益。三名被告已獲廉署准予保釋，以待周五（9日）在西九龍裁判法院答辯。



廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發環聯（亞洲）信貸有限公司前職員涉嫌訛稱多宗汽車按揭貸款申請，由兩間中介公司轉介，以詐騙轉介佣金，涉案佣金共約32萬元。（資料圖片）

被告曾劍華（45歲），為環聯亞洲前高級市場經理，被控四項罪名，即一項欺詐及一項企圖欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A（1）條及《刑事罪行條例》第159G（1）條；以及兩項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱洗黑錢），違反《有組織及嚴重罪行條例》第25（1）條及《刑事罪行條例》第159A（1）條。

被指用22份申請表格欺詐發放佣金

同案被告黃俊杰及黃俊飛，同為28歲，他們先後擔任兩間同名為時尚汽車公司的東主，各與曾劍華被控一項上述串謀洗黑錢罪名。

案件被指於2015年9月至2020年9月期間發生，當時環聯亞洲提供汽車按揭貸款服務，環聯亞洲接受其指定中介公司轉介生意後，會向該中介公司支付轉介佣金，案發時，時尚汽車為環聯亞洲的指定中介公司。

上述欺詐罪指，曾劍華涉嫌於22份表格中虛假地向環聯亞洲表示，時尚汽車是表格中所載列的汽車按揭貸款申請的介紹人，有權收取轉介佣金共逾27萬元，並意圖詐騙而誘使環聯亞洲向時尚汽車支付款項。

企圖欺詐罪指，曾劍華涉嫌於另外一份表格作出類似虛假陳述，意圖詐騙而企圖誘使環聯亞洲向時尚汽車支付佣金約5萬元。

餘下兩項控罪指，曾劍華分別與黃俊杰或黃俊飛一同串謀，涉嫌知道或有合理理由相信多筆合共逾24萬元的款項及一筆逾3萬元的款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理有關款項。

廉署調查顯示，黃俊杰及黃俊飛涉嫌在曾劍華安排下擔任兩間時尚汽車的東主，並容許曾劍華使用時尚汽車的銀行戶口。