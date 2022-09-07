區議會落選人求准延遲交申請書　官斥不尊重選舉　駁回申請

於2019年參加區議會選舉的胡健南，最終以30票落敗。他未有提交選舉申報書。胡於翌年向法庭申請，容許他在法庭指明的較長時間內，提交該申報書。高等法院法官今(7日)頒判辭，認為胡對選舉不尊重，輕視提交申報書的責任，最終駁回其申請，並頒令他需向律政司支付訟費約2.4萬元。



申請人為胡健南，答辯人為律政司。

選舉事務處曾致電提醒

法官在判辭指，根據法例，所有參選人需於2019年12月29日或之前，把申報書交予選舉主任。選舉事務處會以發信等方式，提醒參選人交申請書的最後限期。由於寄予胡的掛號信被退回，選舉事務處亦有致電胡，胡當時表示回港後提交。

古稱以為申請書是報銷津貼

胡在其誓章指，他不清楚條文，誤以為提交申報書是要報銷津貼，但他得票率低，不能拿回按金，因此沒有提出申報書，最終亦忘記了。

胡曾因漏報開支遭廉署警告

法官卻指，胡聲稱誤解並無事實或文件支持，選舉事務處亦多次提醒他提交申報書。此外，胡亦曾於2003年參選，該次亦涉漏報選開支而遭廉署警告。法官認為胡更應明白要提交申報書，故認為胡是輕視提交申報書的責任，愛理不理，甚至視而不見，最終只是怯於可能須負刑責，才作出申請。法官因此撤銷胡的申請，亦拒頒令豁免。

案件編號：HCMP1347/2029