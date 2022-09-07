區議會落選人求准延遲交申請書 官斥不尊重選舉 駁回申請
撰文：朱棨新
出版：更新：
於2019年參加區議會選舉的胡健南，最終以30票落敗。他未有提交選舉申報書。胡於翌年向法庭申請，容許他在法庭指明的較長時間內，提交該申報書。高等法院法官今(7日)頒判辭，認為胡對選舉不尊重，輕視提交申報書的責任，最終駁回其申請，並頒令他需向律政司支付訟費約2.4萬元。
申請人為胡健南，答辯人為律政司。
選舉事務處曾致電提醒
法官在判辭指，根據法例，所有參選人需於2019年12月29日或之前，把申報書交予選舉主任。選舉事務處會以發信等方式，提醒參選人交申請書的最後限期。由於寄予胡的掛號信被退回，選舉事務處亦有致電胡，胡當時表示回港後提交。
古稱以為申請書是報銷津貼
胡在其誓章指，他不清楚條文，誤以為提交申報書是要報銷津貼，但他得票率低，不能拿回按金，因此沒有提出申報書，最終亦忘記了。
胡曾因漏報開支遭廉署警告
法官卻指，胡聲稱誤解並無事實或文件支持，選舉事務處亦多次提醒他提交申報書。此外，胡亦曾於2003年參選，該次亦涉漏報選開支而遭廉署警告。法官認為胡更應明白要提交申報書，故認為胡是輕視提交申報書的責任，愛理不理，甚至視而不見，最終只是怯於可能須負刑責，才作出申請。法官因此撤銷胡的申請，亦拒頒令豁免。
案件編號：HCMP1347/2029
選舉廣告未按要求供查閱 立法會議員鄧飛稱因大意 求豁免罰則阿布泰創辦人林景楠未報部份選舉相關資料 官信非惡意准豁免元朗屏山北區建制派當選人楊家安 被頒令裁定非妥為當選民建聯洪志傑區選敗給李予信 指選舉不公求呈請 裁敗訴須付訟費李軒朗選舉呈請案敗訴 高院裁定須付訟費63萬多元林景楠指參選廣告涉違例 入稟求豁免受罰 案下月高院聆訊