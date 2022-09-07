警聲專訪關禮傑　以身作則教導女兒：互動聆聽是親子溝通重要橋樑

最新一期《警聲》今日（7日）出牌，今期訪問「好市民獎2021」第二期頒獎典禮的嘉賓藝人關禮傑，提到相當重視兩位女兒的成長。他指出互動和聆聽是親子溝通的重要橋樑，與女兒的感情是一點一滴累積，而非透過三言兩語及指罵建立；又指父母應重於身教、多聆聽，引導子女擇善固執。



「好市民獎2021」第二期頒獎典禮剛於8月28日舉行，今期《警聲》訪問了頒獎典禮的嘉賓關禮傑，提到相當重視兩位女兒的成長，他指出互動和聆聽是親子溝通的重要橋樑，與女兒的感情是一點一滴累積，而非透過三言兩語及指罵建立，相信只要用心經營，不論是親子關係便會穩步向前。

關禮傑：讓自己一言一行成為子女榜樣

關禮傑相信父母樹立好榜樣有助向子女傳承美德。他深信「己不正，何以正人」，父母要從自己做起，讓自己的一言一行成為孩子學習的榜樣。他表示，現今社會着重從「溝」到「通」，認為父母應重於身教、多聆聽，引導子女擇善固執，「我和女兒的關係親密，看見她們心正、懂事我便心滿意足。」

關禮傑又認為要從小培養子女的品德，他提及父親是一位消防員，飾演機場特警時亦有參考其特質。他希望繼續傳揚這份美德，亦會力求進步，加強與女兒的溝通，而盼望子女成才是天下父母的心願，他則深信父母以身作則、循循善誘便能讓他們茁壯成長。

《警聲》中提到警隊透過「好市民獎勵計劃」薪火相傳正義和助人的精神。

《警聲》中提到警隊透過「好市民獎勵計劃」薪火相傳正義和助人的精神，又指兒童為未來社會的棟樑，亦是社會的寶貴財產，社會各界必須同心協力保護兒童，為他們締造一個健康、快樂成長的環境。