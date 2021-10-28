跳水皇后郭晶晶任保護兒童大使登《警聲》封面：育兒要保持耐性

警隊於本月10日展開為期七周的「童行 • 同心」保護兒童計劃，並委任中國前「跳水皇后」郭晶晶為保護兒童計劃大使之一。育有3名子女的郭晶晶接受《警聲》訪問時，分享育兒心得，她說當指導功課失去耐性時，勿以成人的標準要求子女，提醒自己要調節期望、保持耐性，自然能處理情緒起伏。



郭晶晶任保護兒童計劃大使，促社會各界須攜手保障兒童的安全和福祉。（《警聲》圖片）

保護兒童計劃大使郭晶晶接受《警聲》訪問時指出，獲委任大使感到非常榮幸，認為保護兒童人人有責，社會各界須同心協力，攜手保障兒童的安全和福祉。

郭晶晶又分享了其育兒經驗與心得，認為親子教育最大的挑戰是要時刻提醒自己是子女的終生教師，「教導子女做功課時，我有時亦會失去耐性，但我會嘗試換位思考，從子女的角度看待事情，並提醒自己與其以成人的標準要求子女，倒不如調節期望、保持耐性，自然能處理情緒起伏。」

警務處處長蕭澤頤（左二）在「童行 • 同心」保護兒童計劃開幕典禮上向獲委任為保護兒童計劃大使的香港社會服務聯會主席陳智思（右二）、香港各界扶貧促進會會長蔡加讚（右一）及中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長霍啟剛（左一）頒授委任狀。（《警聲》圖片）

曾奪得奧運金牌的郭晶晶現育有3名子女，對於會否鼓勵他們成為職業運動員，郭晶晶坦言抱持開放態度，但若子女有意會全力支持，「如果他們希望在其他範疇中發展，例如學習音樂，我亦會同樣贊成。最重要的是他們對相關活動有興趣，能享受訓練所帶來的成功感，從中明白凡事都要堅持才可成功。」

警方指出，今年虐待兒童的個案急劇增加，首8個月共接獲780宗相關案件，較去年同期上升近七成，疫情下學童無法回校上課，曾有家長因長時間在家照顧子女而情緒失控作出體罰，疫情期間青少年亦多了使用網上平台，有青少年因而誤交損友，被誘使發生性行為甚至遭到性侵犯。