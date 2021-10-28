跳水皇后郭晶晶任保護兒童大使登《警聲》封面：育兒要保持耐性

警隊於本月10日展開為期七周的「童行 • 同心」保護兒童計劃，並委任中國前「跳水皇后」郭晶晶為保護兒童計劃大使之一。育有3名子女的郭晶晶接受《警聲》訪問時，分享育兒心得，她說當指導功課失去耐性時，勿以成人的標準要求子女，提醒自己要調節期望、保持耐性，自然能處理情緒起伏。
保護兒童計劃大使郭晶晶接受《警聲》訪問時指出，獲委任大使感到非常榮幸，認為保護兒童人人有責，社會各界須同心協力，攜手保障兒童的安全和福祉。
郭晶晶又分享了其育兒經驗與心得，認為親子教育最大的挑戰是要時刻提醒自己是子女的終生教師，「教導子女做功課時，我有時亦會失去耐性，但我會嘗試換位思考，從子女的角度看待事情，並提醒自己與其以成人的標準要求子女，倒不如調節期望、保持耐性，自然能處理情緒起伏。」
曾奪得奧運金牌的郭晶晶現育有3名子女，對於會否鼓勵他們成為職業運動員，郭晶晶坦言抱持開放態度，但若子女有意會全力支持，「如果他們希望在其他範疇中發展，例如學習音樂，我亦會同樣贊成。最重要的是他們對相關活動有興趣，能享受訓練所帶來的成功感，從中明白凡事都要堅持才可成功。」
警方指出，今年虐待兒童的個案急劇增加，首8個月共接獲780宗相關案件，較去年同期上升近七成，疫情下學童無法回校上課，曾有家長因長時間在家照顧子女而情緒失控作出體罰，疫情期間青少年亦多了使用網上平台，有青少年因而誤交損友，被誘使發生性行為甚至遭到性侵犯。
警攝證計劃擴至全部警區 會面室設投影器 可拍手機內容查問舉證警察福利基金資產淨值達3.45億元 收1.3億元捐款較前年少28%監警會副主席易志明促警方加強檢控虛假投訴 鄧炳強︰會追究到底渣打馬拉松｜警方天橋拍攝跑手惹猜測 當局指測試估算人流非識別