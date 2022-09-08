丁權案｜鄉村擴展工程有望解凍　發展局研重啟沙田及元朗兩項目

丁權問題一直備受爭議，終審法院去年11月就丁權案作出終極判判決，裁定丁屋政策受《基本法》保障，亦即男性原居民可繼續以「私人協約」、「換地」或經免費建屋牌照三種形式申請建屋，意味着早前因司法覆核案而暫緩的鄉村擴展工程亦可鬆綁。

發展局最新文件顯示，正研究重啟兩個已收地的鄉村擴展工程計劃，即沙田排頭及上禾輋村和元朗蝦尾新村項目，但仍要檢視有關地區的最新情況，意味着此兩個鄉村擴展區將可率先「解凍」，餘下8個仍未收地的擴展區亦有望可跟隨其後，「解凍」申請興建丁屋。



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沙田涉排頭及上禾輋村項目

發展局回覆立法會議員李梓敬查詢時指，因應丁權司法覆核案或會影響小型屋宇政策的前路，故暫緩推行兩個已收地的鄉村撰展工程計劃，包括沙田排頭及上禾輋村的項目。

當局指，隨着終院去年頒下判辭，確定丁屋政策合法合憲，政府正研究重啟涉及的兩個已收地的鄉村擴展工程計劃，包括檢視有關地區的最新發展情況及考慮政府工程的資源優次等，當有進一步想法時，將會透過鄉議局與相關鄉村持分者溝通。

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尚有8個鄉村擴展區未展開收地工作

翻查資料，政府在1981年推行鄉村擴展區計劃，當中政府會在擴展區內的政府土地及收回的私人土地上平整合適的用地，而合資格的原居民可申請以私人協約方式批租這些土地興建丁屋，至今已完成36個鄉村擴展區工程，惟當局在1999年凍結該計劃，以檢討丁屋政策。

發展局在2018年曾表示，仍有10個鄉村擴展區被凍結，政府已為其中的沙田排頭和上禾輋及元朗蝦尾新村的鄉村擴展區計劃完成收地工作，即今次有望「解凍」的兩區，而餘下的8個計劃則仍未展開收地工作，包括：

1. 沙田小瀝源

2. 沙田禾寮坑

3. 沙田上／下徑口和顯田

4. 元朗舊墟

5. 北區靈山

6. 北區吳屋村

7. 西貢孟公屋

8. 荃灣川龍



丁屋可分別以私人協約、換地或經免費建屋牌照形式興建。（資料圖片）

發展局當時明言，願意考慮鄉議局的「局部解凍」建議，即先在部份擬議鄉村擴展區「解凍」土地，讓原居民在其擁有的私人土地上申請興建丁屋，但強調若要發展鄉村擴展區的私人土地，仍必須遵從現行的規劃、地政等政策框架。

地政總署原訂在2019年恢後有關適用程序，接收並處理位於西貢孟公屋及沙田小瀝源擬議鄉村擴展區內私人土地的小型屋宇申請。至於其他6個未展開收地工作的鄉村擴展區計劃則須與鄉議局探討未來安排。