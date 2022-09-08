安達臣道冧天秤｜需臨時調動「吊雞車」　消防7小時救10米下工人

秀茂坪安達臣道地盤昨日（7日）發生嚴重工業意外，一個天秤突然倒塌，擊中貨櫃辦公室，導致3死6傷。消防處九龍中區指揮官羅順傑今早（8日）在港台節目《千禧年代》表示，當時派出17輛消防車及14輛救護車，合共110名消防員及救護員到現場救援，包括高空拯救專隊及坍塌搜救專隊。惟當時一名傷者被壓在天秤底部，需要承辦商調動其他地盤的重型「吊雞車」，到現場吊起天秤，最終需時7小時才可將被困工人救出，惟已死亡。



▼ 9月7日秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼



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出動高空拯救專隊及坍塌搜救專隊

消防處九龍中區指揮官羅順傑表示， 昨早10時49分收到報告，指秀茂坪安達臣道地盤發生意外，有人被困受傷，消防員在接報後10分鐘到達現場。他指，當時派出17輛消防車及14輛救護車，合共110名消防員及救護員，包括高空拯救專隊及坍塌搜救專隊，亦安排無人機協助。

羅指，事發現場為貨櫃辦工室，當時天秤操作員仍在操作室內。消防員花約34分鐘，將6名被困傷者救出，其後再發現有1人仍在天秤下方，最終在傍晚6時才救出，並證實死亡。此外，亦有2名工人在消防員到場前已脫困。意外共有3人死亡、6人受傷；當中2人當場死亡、1人救出時重傷送院後不治。

羅稱，當時其中一名工人被壓在重達65噸的天秤底部，難以依靠現場工具或器械救出，需要承辦商調動其他地盤的重型「吊雞車」，到現場吊起天秤，才可讓消防員在狹窄的空間內救出傷者。由於「吊雞車」調動需時，亦需尋找合適的位置，最終需時7小時，才將傷者救出。

▼ 9月7日秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼



安排航拍機在高空監測

羅指，每發生大型工業意外，均有機會出動坍塌搜救專隊。專隊成員須定期接受訓練，學習使用特別的工具及技術，並經過挑選才可加入隊伍。至於航拍機方面，他指地盤面積達230米乘90米，因此安排航拍機在高空監測，透過熱成像鏡頭協助找出傷者位置，惟昨日大部份傷者在約30分鐘內救出，因此並無傷者經航拍機找出。

至於高空拯救專隊則負責操作航拍機及運送傷者，例如是次事故中，傷者位於地牢位置，距離地面約有10米，因傷者難以走樓梯，專隊需架設承重系統以協助運送。

羅亦指，初步得知天秤操作員於昨早8時已開始工作，但天秤倒塌並非運作狀態中，而天秤事前的負重，則暫未有資料，事故原因則交由相關部門調查。