安達臣道冧天秤｜工程師料基座焊位出錯　涉事精進年內兩同類事故

秀茂坪安達臣道房屋協會地盤一個重65噸的天秤周三（7日）倒塌，釀成3死6傷慘劇，包括一名被困天秤底部約7小時、年僅25歲的工程師。工程師學會安全工程專責事務委員會主席戚務堅表示，天秤倒塌意外十分罕見，而過往普遍意外成因是由於天秤底負荷過重引致，惟根據當局初步調查所得事發時天秤並非處於負重狀態，直言今次意外奇怪和罕見。

戚務堅認為涉事天秤底座部焊位「甩咗」，「啲焊齊戢戢，成個天秤搣出嚟呢個情況係罕見」，他估計是事故原因之一，惟燒焊後的監督或測試失誤才未有察覺問題出現肇禍。

翻查資料，今次工程的承建商為「精進建築」，已經是一年內第二次發生冧天秤事故，上次意外為去年9月於屯門私人屋苑「帝御．金灣」地盤發生，當時並無人受傷。



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事發時天秤並無負重 事故十分罕見

戚務堅表示，以往天秤事故都是負荷過重所致，惟消防處初步調查結果顯示，事發時天秤並無負重，形容事故十分罕見。

唔係負重狀態下，亦都唔係第一日用嘅，8月開始用㗎喇，咁嘅背景之下，無端端冧真係好奇怪，真係唔知點解會冧。 工程師學會安全工程專責事務委員會主席戚務堅

指底座部份焊位焊接不足 難判斷是否唯一成因

戚務堅認同坊間意見指，天秤底座出現問題，「底座有部份嘅焊位，睇落嚟啲焊係唔夠，啲焊齊戢戢，成個天秤搣出嚟呢個情況係罕見，睇落去嗰部份焊係有啲問題。」他續指，底座部份焊位「甩咗」，而井字架亦有部份位置被「撬起」，估計天秤底座出現問題是其中一個成因，但現時難以判斷是否主要或是唯一成因。

潘焯鴻上載照片，標示出天秤基座紅色工字鐵焊接位置分離情況。（潘焯鴻Facebook）

質疑燒焊工友「係咁二焊一焊」、監管出現遺漏

至於焊位出現問題是否涉及「偷工減料」，戚務堅認為燒焊工序「睇落去係做得唔好」，惟燒焊涉及的成本及所需時間有限，認為公司為趕工或節省成本而減省燒焊工序的誘因不大，估計與燒焊工友的工作態度不佳更有關，「係咁二焊一焊就走喇」，「嗰個焊有問題嘅地方，睇落去似乎可能係手工做得唔好，workmanship做得較為曳，冇咁謹慎。」

至於為何焊位功夫欠佳，卻在意外發生後才被揭發？戚務堅強調，焊位是搭建天秤的重要一環，一般會在燒焊後進行多番測試，以確保品質，質疑今次意外是監管出現遺漏所致，「做完呢個燒焊之後，一般係需要做測試，睇睇呢個焊做得好唔好，有冇瑕疵、有冇地方要修補，一般需要咁樣做法，呢個咁嘅步驟有做到，又做得好又做得謹慎，咁嗰個焊如果有問題嘅話係應該發覺到。」

安達臣道地盤冧天秤擊中貨櫃造成三死六傷，消防坍塌搜救專隊出動拯救。（鄭子峰攝）

根據「興聯」網頁資料，精進建築投得由香港房屋協會批出位於安達臣道石礦場「R2-2號」地皮之資助出售房屋興建項目。（楊嘉朗攝）

去年9月屯門「帝御．金灣」地盤冧天秤

根據興聯集團網頁資料，集團旗下的精進建築投得由房屋協會批出位於安達臣道石礦場「R2-2號」地皮之資助出售房屋興建項目，亦即今次地盤的工程。

翻查資料，同樣由精進建築建的屯門掃管笏私人屋苑「帝御．金灣」地盤，去年9月亦曾發生冧天秤意外，當時天秤突然下彎，並撞向大廈的棚架，傳出「嘭」一聲巨響，換言之，今次是精進一年內至少第二次冧天秤意外。

「中科監察」主席潘焯鴻批評事件不能接受，而精進過往已涉及多次工程意外，亦不是第一次導致人命傷亡，促請政府根據承建商管理手冊第五章，判罰精進停牌一年及調查其刑事責任。