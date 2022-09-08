袁國勇確診｜何栢良：前日講嘢都好大聲　疫苗打足相信佢好快康復

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇確診感染新冠病毒，他今早（8日）回覆《香港01》查詢時表示自己無出現症狀，正按政府防疫指引在家隔離，感謝大家關心，又表示三年來終可以放假也是好的。

與袁國勇是港大同事的港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在電台節目中表示，前日曾見過袁國勇，形容當時：「（袁國勇）佢都幾好中氣，講嘢都好大聲。」何栢良稱，袁在確診前已「疫苗打足晒」，相信好快可以康復



何栢良今日在電台節目中表示，近兩天沒有接觸袁國勇，但前天大家有見面，形容「佢都幾好中氣，講嘢都好大聲。」他稱，袁應已自己回應傳媒，「好似無病徵，係屋企休息緊，相信好快可以康復。

近月袁國勇都較少出現在公眾場合談疫情，何栢良透露，袁國勇其實工作非常繁忙，故近兩個月較少露面。

(袁國勇)呢兩個月無乜出嚟公開同市民講疫情，但係大家唔駛擔心佢健康，應該無問題，確診前疫苗打足晒。 何栢良

何栢良形容袁國勇本身都好穩陣，雖然打足疫苗都感染了，但根據現有數據，相信不會有大問題，出現後遺症的機會更是徵乎其微。

袁國勇今早回覆《香港01》查詢時表示，「多謝大家關心，我無症狀，按政府防疫指引在家隔離。」他又稱，三年來終可以放假也是好事。

▼2021年3月，袁國勇為自己打BioNTech疫苗▼



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上月31日出席活動曾祝歐家榮早日康復

袁國勇上次出席公開活動是上月31日物業管理的活動，分享他自禽流感、沙士到新冠疫情的抗疫經驗。當時衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮也染疫，袁國勇在論壇上，展示與歐家榮在考察時的照片，特別說了「祝佢早日康復」。