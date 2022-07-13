李家超擴大抗疫專家顧問團　委任袁國勇、許樹昌、孔繁毅等6人

政府今日（13日）公布，行政長官李家超擴大抗疫專家顧問團團隊，委任六名專家，包括中大何鴻燊呼吸系統科講座教授許樹昌、港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇、本月中旬將出任賽馬會慈善及社區事務執行總監的梁卓偉教授、港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅、新冠病毒疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。前三人為上屆政府留任，後三人則是今屆政府新委任的成員。



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政府今日公布，李家超擴大抗疫專家顧問團團隊，委任六位專家在公共衞生、傳染病學及臨床經驗等範疇向政府提供意見，加強科學為本、精準抗疫，以最低的社會成本達致最大的抗疫目標。

六位專家包括許樹昌教授、孔繁毅教授、劉澤星教授、劉宇隆教授、梁卓偉教授和袁國勇教授。李家超將不時主持專家顧問團會議，連同政府官員和醫院管理局代表，聽取專家的專業意見，以更全面地掌握疫情形勢。

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李家超表示，政府堅持科學為本、精準抗疫的原則，而六位專家一直為特區抗擊新冠病毒病作出寶貴貢獻，並衷心感謝他們應邀加入專家顧問團，以科學和數據佐證，為政府提供意見，助香港推展抗疫工作。

政府會按照疫情發展，參考專家顧問團的建議，制定精準的應對策略和措施，務求以最少的代價達致最大的效果，在保障巿民的生命安全及健康的同時，減低對社會正常活動的影響。

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