消息：袁國勇確診新冠病毒 8月31日曾出席公開活動
撰文：馬煒傑
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消息指政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇確診新冠病毒。翻查過去報導，袁國勇上次出席公開活動是上月31日物業管理的活動，分享他自禽流感、沙士到新冠疫情的抗疫經驗。當時衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮也染疫，袁國勇在論壇上，展示與歐家榮在考察時的照片，特別說了「祝佢早日康復」。
▼3月3日 港大微生物系專家袁國勇到西環新萬福護理院視察▼
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8.31提及歐家榮染疫時「祝佢早日康復」
翻查過去報導，袁國勇上次出席公開活動是上月31日物業管理的活動，分享他自禽流感、沙士到新冠疫情的抗疫經驗。當時衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮也染疫，袁國勇在論壇上，展示與歐家榮在考察時的照片，特別說了「祝佢早日康復」，變相確認歐家榮確診新冠的消息。
▼去年3月，袁國勇為自己打BioNTech疫苗▼
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示範自己快速檢測、自行打新冠疫苗
袁國勇是香港政府防疫專家顧問團成員，自疫情爆發以來不時為政府的抗疫政策等提供建議，例如曾建議市民外出時載兩個口罩以增強保護力。他於上年年底曾表示如通關必須將疫苗接種率推高，更曾表示「如果唔肯你打針，對唔住，物競天擇，你係要過身。」
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一開放邊境即刻好多人過身，大部分係無打針......新加坡企得好穩，唔理咁多，總之叫咗你啲人打針，你唔肯打針，我照開放邊境，如果你係唔打針，對唔住，物競天擇，你係要過身。
今年1月時有寵物店爆疫，其後袁國勇表示團隊在寵物店分離的病毒多了一個名為「D427G」的特殊突變，雖然不能確定這個突變病毒是在倉鼠的體內產生後再傳染給人，但袁國勇指若不盡快阻止可能會在香港、內地和海外蔓延。及後漁農自然護理署表示會將寵物店及進口貨倉的倉鼠、龍貓等約二千隻動物悉數撲殺，並要求12月22日起曾購買倉鼠的市民交出寵物供漁護署毀滅。
袁國勇其後於日讚揚漁護署行動果斷明智，並表示由於香港的新冠疫苗接種率低，只要有一宗感染個案走出社區引發超級傳播，就有機會導致過百名長者染疫死亡。
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