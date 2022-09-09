資優女不讀神科做藝術家創社企　患癌重新學揸筆獲藝術新生

「藝術已經係我人生主要嘅一部份」，80後女藝術家、「藝術有嘉」社企創辦人楊嘉美，3歲時已小手一揮，將牆壁當作畫紙，畫出一片屬於自己的天地。即使在讀中一時發現自己成為大人口中的「神童」，仍無阻她踏上藝術之路，放棄一般人眼中的神科，決心遠赴美國修讀藝術課程。嘉美在藝術方面大有成就，作品不僅曾在外國教堂及火車站展出，更曾榮獲香港十大青少年藝術家獎。



然而天不從人願，嘉美於2019年確診癌症，手術的副作用使她不得已回到起點，由簡單「揸筆」開始，一步步重塑藝術人生。秉承「藝術帶到正能量畀大家」宗旨的嘉美，亦為患癌婦女及其家人舉辦藝術工作坊，希望藝術能提供「Emotion outlet（情緒宣泄口）」，以治愈人們的心靈。



即使中一時發現自己成為大人口中的「神童」，楊嘉美仍無阻其堅定踏上藝術之路，決心遠赴美國修讀藝術課程。（陳葦慈攝）

贏在起跑線的「神童」反其道而行選讀藝術

楊嘉美自幼對藝術情有獨鍾，認為藝術是表達情感及與人交流的途徑。而父親作為她生命中的藝術啟蒙老師，父女倆會一起做陶瓷、畫油畫。隨著年歲漸長，父母發現她的學習速度及能力比同齡人快，成為中一已跳級讀中四課程的資優兒童。不過，她卻與一般「神童」選擇「神科」的道路不一樣，反而選擇遠赴美國讀藝術。

每人行嗰條timeline(時間線)都會唔同，最主要take your time(慢慢來)，同做返自己真正passion(熱情)嘅嘢。 楊嘉美

畢業後為藝術發展從事金融行業

在藝術汪洋中，嘉美在大學時期選擇以雕塑作為主攻範疇，「（雕塑）好似生活嘅反映，（更加）思考平面及立體之間嘅互動。」她同時希望人不僅是觀賞者，更希望人得以融入藝術品作靜態及動態活動。2010年，以生活為題材、融合平面與立體的標點符號系列作品面世，展品更首次在美國洛克基蘭教堂、芝加哥聯合火車站等地展出，「見到有人可以坐係度或者摸佢哋（作品）有互動。」同時實現她所希望人與藝術品之間聯繫互動的理念。

藝術之路看似暢通無阻，但嘉美亦明白做藝術不能一步登天，為此，大學時期的她亦兼職打兩至三份工儲錢。即使對藝術充滿熱誠，畢業後卻沒有即時選擇在藝術行業發展，反而選擇與藝術全無關係的金融行業，希望藉實戰工作跳出舒適區，為往後的藝術發展「打好根基」。她笑言，在金融公司面試的時候對面試官說：「我係諗住做藝術家，但係我想金融世界學下點做理財，同人事上嘅嘢」，怎料竟獲通過面試。

楊嘉美即使對藝術充滿熱誠，畢業後卻沒有即時選擇在藝術行業發展，反而選擇與藝術全無關係的金融行業，希望藉實戰工作跳出舒適區，為往後的藝術發展「打好根基」。（陳葦慈攝）

創立「藝術有嘉」重拾藝術夢 患癌經歷賦予藝術新生

直到2015年，嘉美回流返港，並擔任社會企業責任主管，發現不少兒童學習藝術的機會較少，於是在2018年再次重拾藝術夢想成立社企「藝術有嘉」，為基層兒童，以及後來為癌症婦女提供關於文化交流、環保保育為主的藝術工作坊，希望「藝術帶到正能量畀大家。」

然而好景不常，成立「藝術有嘉」一年後，嘉美卻患上癌症，她形容得知患癌消息的那一個星期儼如經歷人生的高低起伏。

禮拜二獲得香港十大青少年藝術家獎，禮拜四晚醫生就話你即刻睇我，禮拜五就同我講話有癌症。 楊嘉美

縱然當時嘉美需要接受手術、化療，但她仍心繫藝術，「當我發現可以慢慢走出醫院同房間嘅時候，希望繼續做藝術。」不過由於在副作用的影響下，嘉美剛開始連簡單「揸筆」動作亦不能做到，意味她需從頭鍛鍊基本功。即便抗癌道路崎嶇不平，嘉美卻認為「對我嚟講係藝術生涯嘅新生。」

她甚至堅持參與2019年的荃灣藝術節，當時一邊接受電療，一邊排練鋼琴表演。原來這次是嘉美相隔多年後，再次在琴鍵上彈奏樂曲。她憶述，自幼不但學習藝術，同時亦有學習鋼琴，更已考獲鋼琴八級，惟因大學時決定修讀雕塑，並主修鋸木。由於需要大量手部工作，難以兼顧鋼琴訓練，於是在音樂與藝術二選一之間選擇了藝術路。嘉美形容這次表演需要「跨過好大心理關口」。

楊嘉美堅持參與2019年的荃灣藝術節表演，當時不惜一邊接受電療，一邊排練鋼琴表演。（受訪者提供）

「隻手控制唔到，揸支筆都揸唔到，彈琴就更加唔駛講。」當時嘉美曾擔心影響團隊表演，幸好得到團隊成員的鼓勵，並在醫生說「可以郁」的時候，專心進行彈琴練習，努力踏出一步表演。最後順利完成，她坦言「好開心做到」。

為患癌婦女提供環保藝術工作坊 搭建同路人平台

嘉美康復後，希望以自身經歷幫助癌症病人，希望他們有「Emotion outlet（情緒宣泄口）」，於是她為30至80歲的癌症婦女及其家人提供工作坊，教授他們以不同回收物料做藝術品。她更在疫情期間提供線上工作坊，當中讓嘉美最深刻的是一名79歲婆婆，她表示，婆婆的人生大部份時間皆投放在事業上，直到退休時才發現患癌，在工作坊期間，「可能做一啲大家都見過做過嘅野，對佢嚟來講好新鮮。」對於疫情期間幾乎足不出戶的癌症患者，工作坊亦提供一個互吐苦水的平台予他們，「好似有個online community（線上社區），可以認識大家。」

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對於藝術兩個字，嘉美有一套見解，「藝術已經係我人生主要嘅一部份。藝術唔單只做藝術品，亦唔單指係生活嘅態度，不論內心或者每一部份其實已經同藝術緊緊相扣。」她認為藝術亦能給予大眾感受愛，剛剛結束的《香港荷蘭⽇拓展藝術項⽬： 愛的綻放》展覽，以鬱金香為題，花語Perfect Love寄寓完美的愛，從裝置藝術「希望之旅」講述貝殼先生及蝴蝶小姐的愛情故事，到攝影展及愛的綻放雕塑，希望通過藝術使大家感受到愛的氛圍。