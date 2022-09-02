「藝術×科技」如何無縫結合？細訴設計師轉型概況及初創成功元素

全球數碼經濟帶動之下，現今世代各行各業都應用上新科技，本來科技發展就已經一日千里，再加上疫情催化數碼化的步伐加快。在香港這個文化交匯之都，向來貼近國際環境轉變，數碼港（Cyberport）有見及此，最近亦與香港設計師協會簽訂合作備忘錄，大力推動發展藝術科技創新的合作。



藉著是次的合作，我們特意邀請數碼港首席公眾使命官陳思源以及香港設計師協會副會長木下無為與大家深入剖析現時業界的趨勢，以及設計與科技如何無縫結合。



數碼港（Cyberport）最近與香港設計師協會簽訂合作備忘錄，大力推動發展藝術科技創新的合作。

M：木下無為｜C：陳思源



Q：對於設計界近年的轉型概況以及市場的需求，你們有甚麼看法？



M：近年數碼化的需求愈見增加，設計界要適應轉變，不得不面對轉型。以往設計師可以專攻平面設計，但現在大多需要兼顧UI、UX、Motion graphics等範疇；產品設計亦涉及物聯網、智能化，即使是從事空間設計，也常用到虛擬實境、擴增實境等技術，令每個設計項目都變得多元化，產品質素亦有所提升，所以設計師們需要了解最新的「武器」，他們不一定要擅長這些技術，但至少要懂得如何去運用。

C：隨著這五至十年科技發展的迭代，我們的日常生活發生了重大改變，而設計行業也根據科技的革新在演變。在日益被人工智能、大數據、虛擬實境掌控的時代，許多設計師開始擔憂科技對設計的衝擊。設計師未必具備這些技術，卻可以與科技人才合作，研究藝術或設計如何運用科技去進行創作和表達。

數碼港首席公眾使命官——陳思源（右）以及香港設計師協會副會長——木下無為（左）

Q：去年數碼港舉辦《藝術 X 科技相匯@數碼港》活動，雲集了11家數碼港的社群初創以及超過300名來自文化藝術界人士參與。藝術與科技，看似兩個截然不同的群組，不知道結合起來會產生怎樣的火花？



M：藝術與科技群組，我會形容為「女校」與「男校」，他們本來甚少交流，但並不代表他們不想交流，甚至是渴望交流，兩者甫遇上便一拍即合。科技公司擁有技術，而藝術及設計界亦想推出自家產品，兩者的供求互相吻合，何不融合為一，甚至結合成一家公司？

C：兩個群組從茫茫人海中成功配對，是需要溝通，火花亦要撞出來的，並不能如「照單執藥」。我會請科技公司先展示自己擁有的技術，去吸引對方過來了解。

M：在我看來，藝術或設計團隊見到他們的技術往往會雙眼發光，而且總是搶著問：為何只是這樣運用？如果怎樣就可以提升價值等等。於美國有研究指一家初創公司要成功首先需要三個人／元素：技術、營商以及創意。當中創意往往最易被忽略。在很多初創公司當中，設計師只以員工的身分作出貢獻，但其實創意是可以令整個商業項目增值，所以更應在品牌策略和營商策略反映其影響力及重要性。

C：我們希望這裡的出品是美觀並具有獨特性的。過往我見過不少有著驚人功能性的項目，卻因為缺乏兼顧用家體驗及美學而無人問津。對於設計師而言亦然，我們應以創意起步，進而創新，再利用科技來表達，為項目增值。

「數碼娛樂領袖論壇」（DELF）於2022年8月26日正式開幕，當中設有藝術科技展覽。

Q：設計與科技融合（DxT）的未來趨勢會如何？數碼港會如何為此作出協助？



C：藝術科技是融合科技於藝術創作中，以更豐富的元素優化數碼娛樂體驗。本地文化及創意產業極有潛力，於2008年至2018年這十年之間，其生產總值增加逾倍至約1,178億元，被視為香港六大優勢產業之一。為此，政府推出一系列措施支持藝術科技發展，包括：2020 年《施政報告》中預留1億港元推動藝術科技；於21/22年度《財政預算案》亦宣布向「創意智優計劃」再度注資10億港元。

數碼港會為香港設計師協會的DxT項目提供必要的支持，並將協會的持份者連接至數碼港企業網絡（CEN）、數碼港投資者網絡（CIN）、數碼港科技網絡（CTN）、數碼港專業網絡（CPN），以及各種數碼港創業支持計劃，以推動行業發展和培養人才。

沉浸式體驗的水墨空間《時越 墨｜INK-CUBE》

Q：除了剛才提及過去年舉辦的《藝術 X 科技相匯@數碼港》，還有更多例子展示設計與科技融合嗎？



C：數碼港近日舉辦《科技 X 藝術–超乎想像》數碼藝術展，當中展出超過70幅作品，都是應用區塊鏈科技的NFT技術的例子。此外，同期舉行 《藝術 X 科技 大師直播分享會》邀請跨界別藝術創作者與數碼港初創分享科技在藝術上的應用。當然亦不少得年度盛事「數碼娛樂領袖論壇」（DELF），讓初創與同業、行業領袖及公眾接軌，今年我們更將藝術科技列入其中一個主題，當中一個名為《時越 墨｜INK-CUBE》的作品，由藝術家Cheung Chin Hang, Kaya透過科技的輔助，將藝術作品從二維創作轉向到三維空間的裝置藝術，打造一個沉浸式體驗的水墨空間，整個空間猶如一個流動的城市綠洲，結合投影藝術、音效及動畫，讓人置身其中時放空思想，營造一個冥想宇宙空間。