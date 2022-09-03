中秋節2022｜壬寅年中秋綵燈展 記得看文化中心光影藝術裝置！

為慶祝中秋節，康文署將於9月7日起至12日舉辦壬寅年中秋綵燈會，共三個地方舉行綵燈會，包括於維多利亞公園、大埔海濱公園及東涌文東路公園。而香港文化中心露天廣場則舉行《無間擁抱》光影藝術裝置。不過發言人表示，今年維園只擺放中秋綵燈，不設表演和文娛活動項目。而且，市民進出綵燈會都必須使用手機掃瞄「安心出行」二維碼，以及遵守其他防疫規則。



《無間擁抱》光影藝術裝置

本地藝術家羅曉騰（Ken Lo）以More Hugs「擁抱」的概念，創作了一組名為《無間擁抱》的光影藝術裝置，透過光影效果，帶出「零距離的擁抱」，把更多正能量於中秋佳節傳遍每個角落。

地點：香港文化中心露天廣場

日期：2022年9月2至25日（五至日）

亮燈時間：6:30pm - 11pm*

*中秋節正日（9月10日）亮燈時間延長至凌晨12時

維多利亞公園

本地紮作藝術家許嘉雄師傅以中式帆船為主題，創作約7米高的大型綵燈《雙星伴月慶團圓》，再配以康文署吉祥物「活力仔」及「思文喵」為造型的綵燈，與市民一同揚帆起航，乘風破浪，同時展示許師傅的精湛技藝。

此外，現場並擺放了中小學學生親手製作的花燈、以駿馬及明月為題的大型走馬燈、回到童年時的懷舊燈籠、造型獨特的貓咪、溫情洋溢的雀鳥魚兒，以及十二星座的綵燈，供大眾市民欣賞。

地點：一號至五號足球場（入口位置：糖街及興發街）

日期：2022年9月7至12日（三至一）

亮燈時間：6:30pm - 11pm*

*中秋節正日（9月10日）亮燈時間延長至凌晨12時

維多利亞公園六號足球場 《圓月故事》綵燈光影展

《圓月故事》是一幅圖畫、一個裝置、一個劇場空間，講述中秋節的古老故事。故事由三個球形燈籠編成，玉兔一路跳躍，看似是往山巒上的滿月奔去，又恍如自己就存在於月亮之中。每個球體代表一幅畫，並化成三維空間，讓參觀者遊走於這個想像的世界中。

日期：2022年9月7至25日（三至日）

亮燈時間：6:30pm - 11pm*

*中秋節正日（9月10日）亮燈時間延長至凌晨12時

新界東中秋綵燈展 大埔海濱公園

以 「團圓月・月圓願」為主題，於公園內的水池、草地、香港回歸紀念塔等特色景點設置大型走馬燈、康文署吉祥物「活力仔」及「思文喵」及其他綵燈，與圓月相輝映，寓意人月兩團圓 。

日期：2022年9月7至12日（三至一）

亮燈時間：6:30pm - 11pm*

*中秋節正日（9月10日）亮燈時間延長至凌晨12時

新界西中秋綵燈展 東涌文東路公園

燈展以「花願・樂園」為題，冀藉以滿園花海，帶給市民歡樂滿滿的溫暖樂園。

場內共設五個燈組，營造了「月滿樂遊園」的詩情畫意；當中由眾多不同姿態的小熊貓綵燈齊聚亮相的燈組，為市民送上「熊貓出沒注意」的視覺驚喜。

日期：2022年9月7至12日（三至一）

亮燈時間：6:30pm - 11pm*

*中秋節正日（9月10日）亮燈時間延長至凌晨12時

發言人表示，維園只擺放中秋綵燈，更會在維園實施人流管制，限制同一時間參觀人數。

另外，參觀人士必須使用手機掃瞄「安心出行」二維碼及符合疫苗通行證相關規定，被區分為「紅碼」或「黃碼」的人士不得進入會場。而入場人士需接受體溫測量、佩戴口罩（包括拍照期間）及嚴禁飲食，保持適當的社交距離，避免多過4人聚集等。

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