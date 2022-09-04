Minervini「不交易的藝術」 投資週期的智慧｜林子傑

2022 年筆者從成功的交易員那裡，觀察到最重要的智慧，是在經濟週期正確的時候做適當的決定：牛市時重搥出擊，熊市時盡量不交易。

這說來容易，但對專業交易員而言減少交易，可能是最困難的事情，尤其是對投資表現已經落後大市的人。 對他們來說，廢寢忘食地思考和交易是牛市成功的公式。但在熊市中，多一個交易決定，就意味着多一份下行風險。

當市場變得艱難時，什麼都不做可能是交易員最正確的決定。筆者眼見不少過去幾年成績彪炳的交易員，都在過去一年把之前賺回來的全部輸掉。如何衡量一個交易員的業績，不是看他在牛市中能賺多少，而在於市場逆轉時他能保留多少。

根據筆者觀察，阻止交易成癮的關鍵，是有目的地分散個人的注意力。 我認識的一些長期成功交易員，會利用這段時間來研究經濟歷史和多花時間去經營他們的人際網絡。當有利的市場條件回歸時，他們會以更好的狀態強勢回歸。另一方面，他們也是會在這段時間好好享受生活，去去旅行，飲飲食食，出出海，因為他們理解最奢侈的生活方式的成本，跟繼續活躍交易的潛在損失相比都是微不足道的。

Mark Minervini 被認為是全球最成功的股票交易員之一。(Twitter)

全球最成功的交易員現時怎樣做？

Mark Minervini 被認為是全球最成功的股票交易員之一。他是暢銷書《超級績效：金融怪傑交易之道》(Trade Like a Stock Market Wizard)的作者, 筆者相信很多讀者對他著名的交易模式 - 價格波動收縮型態 (VCP) 都不陌生。Minervini 在 1997 年美國投資錦標賽中，以 155% 的年回報率獲得第一名而一舉成名。去年（2021）他再次以 +334.8% 的年回報率打破之前的記錄，再次獲得該比賽的第一名。

Minervini 於 2021 年 11 月 22 日在Twitter發出賣出信號，直到現時他手上大都是持有現金，除了年初對傳統能源公司的投資和偶爾的小倉位交易，他在過去大半年都是以一位觀察者的態度，去等待下一次的交易機會。Minervini 在訪問中說道，當他留意到自己的交易成功率和平均收益開始降低時，他就會開始降低自己的倉位直到只持有現金。他說到自己90%的投資回報都是來自長倉，所以他會避免沽空和以短倉為主的投資策略。

Minervini認為由於市場條件不合適而不進行交易，是許多交易員在股市調整中最掙扎的事情。大多數的交易員認為，他們必須繼續對自己施壓，以尋找下一次的大筆交易機會，而導致最後的失敗收場。

Minervini 現時嘅重心在開發他的投資軟件和教育課程。此外，他還花更多時間對自己的職業射擊比賽進行訓練，配合現時的經濟周期做適當的活動。

眼下，由於世界、政治、經濟、貨幣政策等方面都充滿不穩定性，市場暫時還沒有提供比較好的投資和交易機會。在此之前，大部份交易員現時可能最好的決定就是承諾會減少交易和大幅減少自己的倉位，懂得週期的交易員者會明白這不是一個消極的決定，而是一個充滿智慧的定位。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

筆者為證監會持牌代表，筆者的投資組合裏沒持有軟銀的股票和相關的衍生工具。

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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