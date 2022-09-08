疫情｜何栢良：感染是遲早問題　建議政府引入更多疫苗選擇

新冠疫情持續超過兩年半，第五波本港逾百萬人確診，近期感染人數又回升至單日破萬宗。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（8日）在電台節目中表示，新冠病毒不會消失，未來或會有如季節性流感，每個人都有機會感染，又形容「感染是遲早問題」，關鍵是感染前接種了疫苗可預防重症及死亡，又建議政府引入更多疫苗選擇，包括重組蛋白疫苗。



▼8月23日 楊何蓓茵到西九龍母嬰健康院視察嬰幼兒打針▼



何栢良表示，疫苗已持續近三年，反映新冠病毒不會消失，而戴口罩及社交距離措施等亦不可能永遠持續下去，未來防疫措施解除後，每個人都有機會感染，更直言「感染是遲早問題，久而久之，百分之一百嘅人會受到感染。」

他稱，新冠病毒未來或會有如季節性流感般發展，關鍵在於接種疫苗，尤其長者及兒童，打針以防止重症及死亡，並減少確診後出現後遺症及之後誘發其他長期病患風險，如心臟病及糖尿病等，「唔打針感染係搏一搏，我吔完全唔贊成，市民諗都唔應該咁樣諗。」目前本港只有兩種疫苗選擇，他認為政府應引入更多疫苗種類，包括重組蛋白疫苗等。

▼8月28日 彩雲社區中心長幼新冠疫苗接種日▼



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6個月至3歲幼兒目前只能打科興，政府與復必泰洽購兒童及幼兒版疫苗一直未有進展，何栢良透露本港及澳門的復必泰代理最近已由復星轉為一間本地代理商「雅各臣」，期望政府日後採購會較容易。他亦提到除了復必泰外，市場上的「莫德納」同屬核酸疫苗，亦適合6個月以上嬰幼兒接種，故建議政府同時引入莫德納，兩間公司疫苗同步採購，為家長提供更多疫苗選擇。