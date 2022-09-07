疫情｜增16人死亡　包括47歲男長期病患者　留醫逼近3000人

疫情持續升溫，本港今（7日）新增10,030宗本地確診，單日染疫宗數再度破萬。另再多16名患者死亡，是自今年4月22日第五波疫情後新高，當局相信其中10人的死因與新冠肺炎相關，另有一名較年輕的47歲男死者，本身有高血壓、糖尿及心臟病，在家中不省人事後送院搶救無效，快測結果為陽性，但當局認為其死因與新冠肺炎並無直接關係。

在公立醫院留醫的確診患者則逼近3000大關，共錄得2,870人，現時累計50人情況危殆，其中15人正於深切治療部留醫。



新增個案中，有10,030宗屬本地確診個案，包括2918宗經核酸檢測陽性，以及7112宗快速抗原測試陽性個案，連同164宗輸入個案，即合共新增10,194宗確診。

現時共有2,870名確診患者留醫，當中242人屬新近入院。昨各增九名危殆及15名嚴重病人，現時累計50人情況危殆，55人情況嚴重，其中15名危殆病人正於深切治療部留醫。

死亡個案增16宗，涉及12男四女，年齡介乎47歲至99歲， 七位未打完三針。

▼16宗染疫後死亡個案簡介▼



10宗與新冠肺炎有關：



1、99歲女，從無打針。有腦退化及肺病，經屯門醫院入院，並出現發燒及氣促徵狀，隨後核酸結果呈陽性。X光顯示其出現肺炎，病情急轉直下，血液含氧量跌，延至9月5日離世。



2、86歲女，已打三針。有高血壓、糖尿病，在家中不省人事，經瑪麗醫院急症室入院，血液含氧量低，並出現發燒，X光顯示其出現肺炎，延至9月5日晚上離世。



3、70歲男，院友，已打三針。有腸癌，經東區醫院急症室入院，並出現發燒及咳嗽核酸結果呈陽性。病情急轉直下，延至9月6日下午3時離世。



4、78歲男，已打兩針。有中風及食道癌，經伊利沙伯醫院急症室入院，出現發燒，咳嗽及氣促，亦有肺炎，延至9月6日早上離世。



5、83歲男，已打三針。有柏金遜症、心房顫動及中風，因發燒經威爾斯親王醫院急症室入院，X光顯示其出現肺炎，及腎功能問題，延至9月6日早上離世。



6、87歲男，院友，已打三針。有柏金遜病及腦退化，入急症室前快測結果陽性，入院後核酸結果同為陽性，期間出現發燒，轉送大埔醫院，延至9月6日離世。



7、87歲男，已打三針。有心房顫動及冠心病，因心口痛經聯合醫院急症室入院，X光顯示其出現肺炎，延至9月6日離世。



8、92歲女，已打兩針。有腦退化及心臟病，經明愛醫院急症室入院，期間氣促及血糖低，快測及核酸結果同為陽性，其呼吸逐步惡化，延至9月6日晚上離世。



9、84歲男，已打三針。他於家中暈倒，經救護車送入天水圍醫院急症室，急救後重現心跳脈博，X光顯示其出現肺炎，入院後病情惡化，延至9月6日離世。



10，71歲男，已打兩針。經仁濟醫院急症室入院，期間有發燒、氣促及咳嗽，亦有肺炎，延至9月6日離世。



6宗與新冠肺炎未必有關：



1、82歲女，已打兩針。經伊利沙伯醫院急症室入院，有發燒及咳嗽，感染新冠肺炎後已康復，轉為陰性，隨後因身體其他疾病包括有心臟衰竭、腎臟有問題及出現敗血症後離世。



2、76歲男，已打三針。有中風及高血壓，因神智錯亂經威爾斯親王醫院急症室入院，電腦掃描顯示其有缺血性中風，延至9月6日下午離世。



3、90歲男，已打兩針。有腎臟及心臟問題，經北區醫院急症室入院，腳有炎症及發燒，最終因併發敗血病離世。



4、87歲男，已打兩針。有糖尿病及腎病，經威爾斯親王醫院急症室入院，病情後續情況與吸入性肺炎比較相似，相信與新冠肺炎不太相關。



5、47歲男，已打三針。有高血壓、糖尿及心臟病，因家中不省人事送住瑪麗醫院，急救無效，延至9月6日晚上離世。



6、89歲男，已打三針。有高血壓及腸癌，因家中不省人事送住天水圍醫院，急救無效，延至9月6日晚上離世。



對於為何評估47歲男士及89歲男士的死因與新冠肺炎無關，李立業指，兩人的紀錄所見並無任何不適，其X光顯示並無肺炎，遂認為其死因與新冠肺炎無直接關係。

醫院群組相繼爆發，李立業指，早前有一名病人染疫的小欖醫院嚴重智障科男病房，再增兩名病人及一名服務助理中招，累計四人感染，同房三名病人列為密切接觸者。

小欖醫院嚴重智障科男病房累計四人染疫。（資料圖片）

屯門醫院內科老人科康復病房一名85歲男病人於本周日（4日）確診，另追蹤調查發現，再多兩名77歲及94歲男病人感染，另有一名職員確診，三名病人正接受隔離治療，目前情況穩定。此外，將軍澳醫院內科病房一名職員於上周五（2日）確診，另再增到兩名70歲及94歲同房男病人確診，三人病情穩定，病房已清潔消毒及暫停探訪安排。

▼ 9月6日 9名違規確診「紅碼」病人被押送至竹篙灣隔離▼



+ 4

▼9月4日 市民到東涌海濱花燈節感受中秋節氣氛▼



+ 7

▼9月4日 警方公布一連7日嚴厲執行防疫法例▼



+ 3

+ 3

▼8月28日 彩雲社區中心舉行長幼新冠疫苗接種日▼



+ 2

▼8月染疫官員一覽▼

