疫情｜醫管局購190劑長效抗體組合　專家指不夠涵蓋極高風險病人

新冠肺炎疫情嚴峻，惟部分免疫功能不全的人士即使接種了新冠肺炎疫苗，亦未能產生足夠抗體。醫管局早前引入長效抗體組合（LAAB）集中供應予相關人士使用，但感染及傳染病專科醫生林緯遜認為，現時局方所購入的劑量不足以涵蓋極高風險的病人，擔心在確診數字高企下，這群人會面對更大的染疫風險。

醫管局回覆指，醫管局現正繼續採購長效抗體組合供病人使用，並會陸續安排評估病人是否合適使用有關預防性藥物。



據了解，醫管局將於10月下旬將提供 3000 劑長效抗體組合，其他實體器官移植、惡性腫瘤和腎透析患者亦有機會可接種。



林緯遜形容，長效抗體組合只可提供6至12個月保護，故免疫功能不全人士仍應先接種疫苗才接種長效抗體組合。（呂穎姍攝）

醫管局早前曾購入190劑長效抗體組合，為免疫力不全人士注射，以提升其對病毒的抗體。相關的長效抗體組合為阿斯利康（Astrazeneca）的抗體藥劑，據藥物第三期臨床報告顯示，接受長效抗體組合治療人士三個月內可降感染風險達77%，感染後三至七天內出現病症的機會率亦下降50%至88%。藥物亦証實對Omicron變種病毒株，包括南非的BA.5及BA.2變種病有效。

長效抗體組合不能取代疫苗

長效抗體組合雖能預防感染、重症及死亡，但林緯遜強調，此並不能取代疫苗。他形容，新冠疫苗就如「救生圈」，會激活體內的T細胞及B細胞對病毒的記憶，故日後即使染疫亦可防止重症，「你依然會跌落水，但無咁容易浸死。」

惟對於免疫力不足人士即使有「救生圈」，染疫後仍有很大機會演變成重症，故才需要如「救生艇」的長效抗體組合，「令你不好跌落水。」他強調，長效抗體組合只可提供6至12個月保護，故免疫功能不全人士仍應先接種疫苗才接種長效抗體組合，「讓疫苗激活到細胞的記憶，少少都已經很好。」

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林緯遜以一名因接受標鈀治療，而免疫力功能不全的76歲淋巴癌男子為例，其在3月初確診，在確診前有接種過一劑疫苗，惟入院後情況轉差，即使接受多種抗病毒藥物，最終仍在4月不治，「在去世前病人身體都是沒有任何抗體。」他相信，如果病人在確診前，可以接種長效抗體組合，即有很大機會不會死。

醫管局引入的劑量不足涵蓋極高風險病人

他估算，現時本港有8萬至10萬免疫力不足人士，當中約一萬或對疫苗反映不佳，部份甚至未能產生抗體。相關人士主要為曾接受幹細胞移植、腎移植及心胸移植人士，以及淋巴癌、血癌及正接受針對免疫藥物的人士，正接受透析治療、腎衰竭、類風濕性關節炎及紅斑狼瘡者等，對疫苗反應亦較差。

醫管局早前雖已引入190劑長效抗體組合，但林緯遜認為，並不足以涵蓋極高風險的病人，加上現時確診數字高企，擔心在確診數字高企下，這群人會面對更大的風險，促局方盡快再購入相關藥劑。

現時本港有8萬至10萬免疫力不足人士，當中約一萬或對疫苗反映不佳，部份甚至未能產生抗體。（港大醫學院資料圖片）

日本研究：抗體藥劑用作治療有顯著成效

另外，日本近日有研究，在出現症狀後三日接受阿斯利康的抗體藥劑，比起使用安慰劑，嚴重或死亡個案可降低88%，而如果出現症狀後七日接受抗體藥劑，嚴重或死亡個案亦可降低50%。

林緯遜認為，醫管局未來或可考慮用長效抗體組合配合口服藥作為早期治療，但現時未有急切性討論再加新藥，因本港已有足夠的新冠肺炎治療方案，現時更重要的是讓確診的病人明白服用新冠抗病毒口服藥的好處。

日本近日有研究，在出現症狀後七日接受阿斯利康的抗體藥劑，比起使用安慰劑，嚴重或死亡個案亦可降低50%。（受訪者提供）

醫管局：繼續採購長效抗體組合

醫管局回覆稱，公立醫院已為約190名病人注射有關藥物。醫管局現正繼續採購長效抗體組合供病人使用，並會陸續安排評估病人是否合適使用有關預防性藥物。專家會持續監察有關藥物的療效。

據了解，醫管局將於10月下旬將提供3000劑長效抗體組合，擴大到其他實體器官移植、惡性腫瘤和腎透析患者，若庫存量允許，不排除會擴大到治療。