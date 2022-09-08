韓國日本急起直追辦國際藝博會　業界嘆被包圍：我哋要有危機意識

「十四五」規劃提出支持香港發展「中外文化藝術交流中心」，另文體旅局新成立，文藝界及外間關注業內未來發展，著名設計師劉小康認為，內地不乏藝術發展蓬勃的城市，本港需了解自身優勢及鄰近競爭者，始能發揮所長；典亞藝博創辦人及總監黑國強則指，不少亞洲國家積極發展藝術市場，亦急起直追，例如韓國剛順利舉辦大型藝博會Frieze Seoul、日本明年亦將有另一國際藝博會，直言本港正被包圍，「我哋要有危機意識。」

有觀眾則指，對官方未將文學納入討論及建設文學館略感失望，有歷史學者則提議，應引入教育課程或活動推廣書法。



「十四五」規劃提出支持香港發展「中外文化藝術交流中心」，另文體旅局新成立，文藝界及外間關注業內未來發展。（資料圖片／梁鵬威攝）

《明報》今日在香港故宮文化博物館舉辦「香港新坐標—中外文化藝術交流中心」高峰論壇，多位藝文業界代表參與專題分享。著名設計師劉小康表示，要發展創意產業，除交流以外，亦要抓緊機遇，促成合作。他提到，97年回歸前後以至約2010年，本港於創意產業具國際性，惟隨後新意欠奉，「畀人追過咗，我哋講承先啓後，但有無承先到呢？」

他又謂，自己從事設計行業，明暸置身其中，需要清楚市場需求及競爭，放諸本港藝術文化定位，則需了解自身優勢，「（內地）12億人口，點會靠你咁細嘅香港做中外文化藝術中心？」他提到，北京及上海的藝術發展蓬勃，南京及蘇州亦愈戰愈強，他認為據其個人大膽假設，本港或被視為大灣區內中外文化藝術中心的對外窗口。他續指，大灣區既是同伴，但倘本港未能融入，則面臨最強競爭。他以深圳為例，對方有十大文化基建，不容忽視，認為本港應把握機遇，發揮自身優勢，「幫到大灣區嘅話，等於開拓5000萬人口。」

韓國近日順利主辦大型藝博會Frieze Seoul，有業界人士憂本港的亞洲藝術市場受到威脅。（Photo by Lets Studio. Courtesy Lets Studio and Frieze.）

典亞藝博創辦人及總監、西九文化區管理局董事局成員黑國強則指，本港自開埠以來，已是中外文化交流中心，目前則要重點強化及為創意產業「啓後」 。不過，他又明言，本港缺乏藝術公關推廣專才，需逐步建立人才庫，推動藝術文化前瞻及願景。除引進外來文化外，「走出去」亦是重中之重，黑國強指，韓國近日主辦大型藝博會（Frieze Seoul），獲韓星等群星拱照、全力支持，日本亦將舉辦另一國際藝博會「東京現代」（Tokyo Gendai），面對鄰近競爭對手，「香港已經係被人包圍。」他又謂，自今年起，外界追趕進程快，「我哋要有危機意識。」

疫情緩和，今年香港巴塞爾藝術展(Art Basel)回歸，但受封關所限，來年本港藝博會版圖或見動搖。（資料圖片）

有「戲劇教父」之稱的亞洲演藝研究創辦人及總監毛俊輝則指，本港要做好中外文化交流中心，則需聚焦當下，而非注視「過去式」，亦要有實質內容及想法，「唔要口號式」，另要重新調整九大及中小藝團資助政策。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛則認為，期盼當局訂立清晰績效指標（KPI），包括資源分配政策。他又提到，港府亦要思考港府資源應否擴展至商界，「係咪只開放畀NGO（非牟利機構），繼繼唔畀商界呢未來會唔會切實合作？。」

嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）、立法會議員劉智鵬則歎喟道，書法是國粹，「但依家已經無人識揸毛筆。」他認為本港應引入教育課程或活動，「教吓書畫或全民拎吓毛筆寫吓嘢。」香港當代文化中心創辦人及總監黃英琦則謂，主流社會未必認同本港是文化之都，「同圈內認知有好多落差」，認為長遠應改革藝團資助政策，否則難持續發展，更遑論推動產業化。她又謂，韓國文化部及教育部有設專責機構，聯合推動文化藝術人才互換，認為港府可借鏡。

旅發局總幹事程鼎一則指，將文化及藝術發展結合是世界大趨勢，趁未通關之際，本港可善用時間思考定位。旅發局的海外調查亦顯示，旅客已不只追求「食玩買」，更期望有深度及浸淫式旅遊體驗，包括了解當地文化歷史。此外，調查亦顯示，「文化之都」是吸引旅客到訪因素，惟本港非其中之一，認為可循此方向繼續推廣及發展。

許冰心認為，演唱會可展示文化軟實力。（資料圖片）

香港演出業協會副主席許冰心則指，演唱會可展示文化軟實力，且本港不少演唱會亦加入傳統藝術元素，例如表演藝術及中樂演出，故流行文化及傳統藝術互無衝突，盼港府可擔任橋樑及考慮推動演唱會旅遊（Concert Tourism）。

有台下觀眾則提到，對一眾高官及分享嘉賓並無將本港文學納入討論略感失望，他指西九西九文化區管理局董事局主席唐英年不時將西九M+與巴黎龐比度（Centre Georges-Pompidou）相提並論，惟對方有設文學館，且西九文化區發展初期，國家大師饒宗頤亦有倡議建設文學館，但最終不了了之。他認為，文學是文化靈魂，乏其存在的討論則顯得蒼白，「德國、上海，甚至台北都有文學館，但係香港就受到忽視，文學係孤兒。」