馬會上年度總投注額破紀錄達2900億　向政府繳款270億創新高

馬會投注總額再創新高！賽馬會今日（8日）公布，截止今年6月30日的的2021/22財政年度，投注額達2,900億元，較對上一個財政年度增加42.59億元，創下破紀錄新高，當中賽馬、足球博彩和六合彩的投注額均有上升。馬會指，場外投注站受疫情影響而被迫關閉，惟「匯合彩池」「疫市」上升，加上六合彩攪珠次數增加，帶動投注額上升。

博彩稅、利得稅和獎券基金撥款，以及已審批慈善捐款亦因應投注額增加而有所上升，當中前者達270億元，創破紀錄新高，而慈善捐款則增至66億元，為馬會歷來第二高。



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馬會表示，2021/22年度錄得2,900億元投注額，較對上一個財政年度的2,797億元增加3.68%，締造新紀錄，馬會將按比例回饋社會336億元，同樣創下新紀錄，當中包括創新高的270億元博彩稅、利得稅及獎券基金撥款，以及已審批慈善捐款亦增至66億元。

馬會指，66億的已審批慈善捐款，是馬會歷來第二高，當中有14億港元特別用作支援社會應對疫情。

賽馬會。（資料圖片／龔嘉盛攝）

根據資料，賽馬投注額在2021/22財政年度上升3.1%至近1,404億元；以馬季計算，則上升3.0%至1,405億元，馬會因而要繳納的賽馬博彩稅亦同時上升2.9%至141億元；以馬季計算，亦上升2.8%至141億元。

馬會表示，因應場外投注處在第五波疫情下關閉，而令香港顧客的賽馬投注額輕微下跌，但「匯合彩池」卻「疫市」上升11.1%至257億元，佔整季賽馬投注總額18.3%，成為帶動賽馬投注額增長的主要動力。

另外，港府批准將越洋轉播賽日數目增至每年37日，亦是令投注額上升的因素之一，相關投注額亦上升47.9%至94億元；馬會亦可於夏季歇暑時，借外國賽馬增加投注額。

馬會稱，年內能夠提供的六合彩攪珠次數有所增加，令投注金額上升至58億元，（資料圖片）

除了賽馬之後，足球博彩的業務亦上升2.6%至1,438億元，創下破紀錄新高，馬會因而要繳納的足球博彩稅亦上升6.5%至98億元。

上一個年度的六合彩投注額下跌，惟今年卻疫市反升，資料顯示，六合彩投注額上升72.6%至58億元，相關博彩稅及獎券基金撥款合計為24億元，馬會稱有關收益增長是因為更多顧客改以數碼方式投注，以及年內的攪珠次數有所增加。

疫情襲港近三年，馬會投注站多度暫停服務，馬會稱，暫未有任何一個賽馬日因疫情而取消，而機構亦透過數碼科技，在場外投注暫停開放時，仍能與顧客保持緊密連繫，現時網上和流動平台的投注額佔整體90%，而馬會亦透過開辦匯合彩池、拓展海外市場，賺取可觀的額外收入，當中匯合彩池佔賽馬投注額18.3%。

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