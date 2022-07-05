公務員加薪｜廠商會稱商界會跟隨　人力資源顧問料僅惠及公共事業

政府今日（5日）宣布，行政長官會同行政會議同意，各級公務員薪酬劃一上調2.5%。有人力資源顧問形容2.5%加幅相對合理，對教育、社福等跟隨公務員加幅的行業影響較大，其次是以公務員薪酬水平作為參照的公共事業行業，但對於一般中小企而言，影響不大：「一般一月或四月調薪，要加嘅都加完。」

香港中華廠商聯合會會長史立德指，商界將參考政府的加薪幅度，考慮為員工調整薪金，雖然目前本港經濟仍然低迷，但不少僱主為挽留員工仍願意加薪。



周綺萍指今次加薪幅度相對合理，（資料圖片）

資深人力資源顧問周綺萍指出，今次加薪幅度比早前薪酬趨勢調查淨指標合理：「（薪酬趨勢調查）中層偏離（市道）、高層大幅偏離。」周綺萍認為，公務員薪酬調整，對一般中小企的影響不大：「一般而言，企業都會係一月調薪，其次係四月，較少於七月，所以對今年加人工都無乜影響。」

▼公務員事務局局長楊何蓓茵宣布公務員薪酬幅度▼



料資訊科技、超市及大型食品公司加薪幅度較大

她續指，因公務員薪酬調整而有真正有影響的，是一些會跟隨幅度調整的行業，例如教育、社福，其次則是會參考幅度的今公共事業，例如巴士，又預料今年資訊科技、創科行業加薪幅度較大，主因是行業對人手需求大，其次則是超市、大型食品公司等，較少受疫情影響的行業。

▼5月18日 「薪酬趨勢調查」出爐▼



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廠商會史立德指資訊科技界或加逾3%：恭喜公務員有得加

香港中華廠商聯合會會長史立德表示：「恭喜公務員有得加薪。」並稱商界將參考政府的加薪幅度，考慮為員工調整薪金，相信資訊科技界的幅度會更高，可能超過3%。他稱，雖然目前本港經濟仍然低迷，但不少僱主為挽留員工，仍然願意加薪，故期望疫情過後經濟好轉，更透露：「我哋廠商會就已經加咗人工喇！」

廠商會會長史立德表示，不少僱主為挽留員工，仍然願意加薪。（歐陽德浩攝）

對於有傳美國總統拜登最快本周宣布取消對中國商品徵收部份關稅，史立德直言中美兩國打貿易戰為「雙輸」：「取消梗係好。」他稱，中國以環境污染的代價，提供豐厚人力資源，為美國製造價廉物美貨品，現時美國通脹影響民生，應取消關稅。不過，史亦估計，即使美國決定取消關稅，但可能只按實際需要取消，部份貨品仍然維持。