工展會12月舉行　12.27結束不跨年　教育展本周六開幕增移民展商

隨着本港疫情相對緩和，香港中華廠商聯合會多個大型展覽活動，將於今年下半年陸續登場，包括本周六（9日）一連兩日舉行的教育展，及則擬定於12月4日至27日在維園舉行的第56屆工展會，今年不跨年。



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廠商會7月5日公布下半年展覽詳情。（歐陽德浩攝）

國際教育展打頭陣 750個展商參與

廠商會今日（5日）公布，適逢特區成立25周年及廠商會成立88周年，慶典活動將一浪接一浪，於下半年陸續登場，包括第28屆香港國際教育展、2022年工展會購物節、第9屆香港美食嘉年華、第56屆工展會，以及網上工展會。

當中，打頭陣的「第28屆香港國際教育展」將於7月9日和10日舉行，一連兩日於會展舉行，市民入場免費，並獲發一個防疫包。而今屆將設有海外升學區、本地升學區、持續進修及課外活動區，以及台灣升學區，吸引逾750間來自18個國家及地區的院校和教育機構參與。

因應社會需要 增加移民升學參展商

廠商會副主席施榮恆指，因應不少國家已放寬簽證要求及旅遊限制，今屆教育展緊貼社會需要，提供留學移民等資訊，如增加相關參展商，並安排逾30場升學講座及分享會，由多國駐港領事館代表、多位專家名人擔任演講嘉賓。

9月再於亞博舉行工展會購物節

至於去年於亞博首次舉辦的工展會購物節，今年將於9月9日至12日舉行，地點不變，參展攤位由去年約260個，增至今年的350個。今年更特設懷舊主題區，包括圖片展、懷舊手工攤位、遊戲攤位和懷舊場景打卡位。

第9屆香港美食嘉年華，擬定於10月29日至11月6日，在葵涌運動場舉行，參展攤位約有260個，設有四大主題展區，包括日韓美食區、休閒食品區、健康養生區及餐飲用品區。

廠商會會長史立德則表示，過去兩年已累積疫情中舉辦展覽的經驗，加上消費券效應，因此抱持樂觀。（歐陽德浩攝）

工展會設「香港玩具時代」主題區

第56屆工展會，則擬定於12月4日至27日在維園舉行，參展攤位約有860個，設有「香港玩具時代」主題區，展示不同年代的經典香港玩具，並設有互動遊戲區。至於網上工展會則同步上線，由11月26日至2023年1月4日舉行，為期40日。

廠商會會長史立德則表示，因各項經濟活動漸趨活躍，市場氣氛顯著改善，廠商會亦蓄勢待發，迎接復蘇。他指過去兩年已累積疫情中舉辦展覽的經驗，加上消費券效應，因此抱持樂觀。

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