再增萬人確診　耀中幼稚園等3校再局部停課　第五波11萬兒童染疫

本港新冠病毒疫情持續，今日（9日）新增10,076宗個案，再增11人離世，涉7男4女，年齡介乎50至100歲，其中7人未打齊3針疫苗，5人死因與新冠病毒有關。另外，現時BA.5佔本港整體個案達到65.6%。



學校方面，今日有707間學校呈報1,171宗個案，過去7日有530間學校出現2宗或以上個案，其中22間學校部分班級需要停課一周，有三間已停課的學校再出現個案，當中英基南島中學9K班有3名學生確診，九龍塘耀中國際幼稚園（窩打老道）再有一名學生及一名老師染疫。



醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，根據8月的入院數據，3歲以下確診兒童平均25%要入院，即每四人就有一人要入院。自第五波起，已有逾11萬名11歲以下兒童染疫，當中八名兒童死亡，強調不希望再見到此情況，呼籲兒童儘快打針。



BA.5佔整體個案達到65.6%

今日新增10,076宗個案，本地個案佔9,922宗，包括2,629宗為直接核酸陽性，經核實的快測陽性個案佔7,293宗，輸入個案佔154宗。另外現時BA.5佔本港整體個案達到65.6%、BA.4佔約7.3%、BA.2.12.1佔約4.3%、BA.2.2佔約22.8%。

現時有2,759名確診病人留醫，新增310名新冠病人留醫，新增10名病人情況危殆，18人情況嚴重，目前有15人在深切治療部留醫。死亡個案方面，新增11人離世，涉七男四女，年齡介乎50至100歲，其中七人未打齊三針，五人無打針。五人死因與新冠病毒有關，四人死因與新冠病毒無直接關係，兩人死因不確定。

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+ 3

死者包括：



五人死因與新冠病毒有關：



1、74歲老婦，無打針，本身患柏金遜病及腦退化，因氣促、發燒，血液含氧量低，經廣華醫院急症室入院，X光發現有肺炎，8月17日快測陽性，需要插喉，並出現併發症，9月7日晚離世。

2、87歲老翁，已打兩針，本身患心臟病、高血壓、糖尿病，經屯門醫院急症室入院，X光發現有肺炎，快測及核酸檢測為陽性，9月7日離世。

3、93歲老翁，已打兩針，經明愛醫院急症室入院，整體身體狀況差，出現發燒，9月2日快測陽性，入院核酸檢測陽性，情況惡化，9月8日早上離世。

4、88歲老婦，無打針，本身有中風病歷，因經瑪嘉烈醫急症入院，當時出現氣促、血液含氧量差，X光發現有肺炎，核酸檢測陽性，情況急劇轉差，入院當日下午離世。

5、84歲老翁，無打針，本身有中風病歷，因氣促、昏迷被送到北大嶼山醫院急症室治療，出現肺炎，需要急救及插喉，但呼吸系統問題持續轉差，9月8日離世。

四人死因與新冠病毒無直接關係：



1、84歲老翁，已打三針，本身有肺病、心房顫動，經廣華醫院急症室入院，當時出現發燒、氣促，情況一直穩定，9月1日起發現白血球急速上升，相信可能為敗血病或懷疑腸道缺血，後來情況持續惡化，9月8日離世。

2、93歲老婦，已打三針，經北區醫院急症室入院，情形一直穩定，但在9月8日突然心臟休克，同日上午離世。

3、50歲男子，已打三針，有外遊紀錄，經機場轉介至聯合醫院急症室入院，當時出現肚痛及血壓低，檢測發現肝有問題及敗血病情況，9月8日上午離世。

4、95歲老翁，無打針，本身有腦退化，因右腳組織壞死，經將軍澳醫院入院，快測陰性，但入院篩查發現核酸檢測陽性，CT值28，同時發現有肺積水，因腳及肺問題於9月8日下午離世。

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+ 4

兩人死因不確定：



1、100歲老婦，本身為院舍院友，無打針，9月8日因在家昏迷被送到瑪麗醫院急症室，惟搶救無效，快測為陽性。

2、85歲老翁，已打三針，本身有癌症，在8月25日快測陽性，8月29日核酸檢測陽性，曾前往指定診所求醫。9月8日昏迷不醒被送明愛醫院急症室，後來證實死亡。

院舍方面，今日接獲10間呈報個案，包括七間老人院及三間殘疾院舍，共11名院友確診，43名院友需要檢疫。

院舍包括：



1、東區逢源護老院有限公司

2、九龍城大眾護老中心有限公司

3、黃大仙嗇色園主辦可蔭護理安老院

4、葵涌新萬福護理院

5、葵涌永安老人健康中心有限公司

6、葵涌松悅園耆欣護養院暨日間護理中心

7、油尖旺永安老人健康中心

8、屯門新生精神康復會屯門長期護理院

9、觀塘香港心理會輔導會敦睦軒

10、北區仁濟醫院何德心伉儷輔助宿舍

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學校呈報1171宗個案 涉707間學校

學校方面，今日有707間學校呈報1,171宗個案，涉名984學生及187名教職員，來自間147幼稚園、288間小學、260間中學、12間特殊學校。過去七日有530間學校呈報兩宗或以上個案，其中22間學校部分班級需要停課一周，涉及五間幼稚園、九間小學、七間中學及一間特殊學校。

此外，有三間已停課的學校再出現個案，包括南島中學9K班再有三名學生確診，耀中國際幼稚園（窩打老道），ITLP2班再有一名學生及一名老師確診，深水埗祟真小學暨幼稚園，P4L班有五名學生確診。

南島中學9K班再有三名學生確診。（林振華攝/資料圖片）

四分一3歲以下病人要入院

被問及現時學校個案上升，停課的指標是？衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，整體社區確診個案增加，涉及學校的個案亦會增加。本港目前有約70萬名學生及10萬名教職員，佔本港人口約十分一，若根據推算有1,000宗涉學校的個案仍屬正常。但若發現個別班級出現較多個案，會建議個別班級停課，相信措施有效阻止個案在學校蔓延，並會維持有關措施。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，現時疫情持續嚴峻，開學後多校出現師生確診個案，擔心兒童染疫個案越來越多。他又指，根據8月的入院數據，3歲以下確診兒童平均25%要入院，即每四人就有一人要入院。自第五波起，已有逾11萬名11歲以下兒童染疫，當中八名兒童死亡，強調不希望再見到此情況。

他續指，最高峰時期共161名確診兒童同時留醫，20人情況嚴重或危殆。雖然數目看似並不多，但兒科病床較成人病床數目少，如有關病床不勝應用亦要即時將成人病床轉用，牽涉病房數目、人手調配等， 如同一時間有太多兒童留醫，會對公立醫院構成壓力。呼籲家長儘快帶兒童打針。