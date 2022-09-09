疫情︱內地昨增1292宗本土個案　八成屬無症狀西藏佔最多

國家衛健委公布，內地昨日（8日）新增1292宗新冠肺炎本土個案。目前，內地現有確診病例6226宗，累計報告確診病例246328宗，死亡病例5226宗。



內地昨日新增259宗本土確診病例，其中包括四川59宗，內蒙古42宗，廣東36宗，廣西22宗，西藏20宗，北京17宗，山東16宗，黑龍江13宗，青海7宗，貴州6宗，陝西4宗，遼寧3宗，江蘇3宗，雲南3宗，新疆3宗，天津1宗，江西1宗，河南1宗，海南1宗，重慶1宗。另有42宗為境外輸入。

昨日新增1033宗本土無症狀感染者，其中包括西藏347宗，黑龍江109宗，山東81宗，內蒙古77宗，遼寧77宗，廣西77宗，四川71宗，江西56宗，廣東28宗，新疆27宗，青海15宗，貴州13宗，湖北12宗，陝西11宗，河南8宗，海南5宗，天津4宗，福建3宗，甘肅3宗，北京2宗，吉林2宗，上海2宗，雲南2宗，江蘇1宗。另有70宗為境外輸入。

中秋、十一國慶假期臨近，就如何確保節日前後不發生本土規模性疫情，國家衛生健康委疾控局副局長吳良有昨日表示，將堅持科學精準從嚴從緊做好疫情防控，在全面落實第九版防控方案的基礎上，強化優化一系列防控政策措施，包括倡導廣大群眾在本地過節、重點場所和機構查驗有效核酸檢測陰性證明、減少不必要的聚集性活動等。而為有效推動防控關口前移，將在國慶假期及前後推廣「落地檢」，按照「自願、免費、即採即走、不限制流動」原則，為跨省流動人員提供一次核酸檢測服務，跨省流動人員抵達目的地後，應積極配合當地完成「落地檢」。

交通運輸部應急辦副主任周旻則表示，經綜合研判，假期民眾旅行半徑較正常時期將明顯縮短，以本地遊、周邊遊、短途遊為主，不會出現明顯的客流高峰。交通運輸部門將統籌做好疫情防控和運輸服務保障工作，全力保障旅客平安、健康、便捷出行。